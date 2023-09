CSD, RFEF y las jugadoras acuerdan la composición de la Comisión Mixta para el impulso del fútbol femenino

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Según indicó el CSD, una vez terminada la concentración de la campeona del mundo, su presidente, Víctor Francos, convocó en la sede del organismo un primer encuentro de carácter técnico para profundizar en lo hablado la larga noche del martes y madrugada del miércoles en Oliva (Valencia) de la semana pasada, donde se acordó, entre otras cosas, la formación de una Comisión Mixta de seguimiento para el impulso del fútbol femenino, al que seguirá ahora la ratificación formal de un Protocolo General de Actuación en los próximos días.

La reunión de este miércoles permitió al CSD, a la RFEF y a las jugadoras "afianzar las bases del acuerdo, garantizando la cooperación y colaboración para el impulso del fútbol femenino mediante el diálogo con las jugadoras de la selección absoluta", remarcó el Consejo.

Junto a Víctor Francos, estuvieron por parte del CSD el director general de Deportes, Fernando Molinero; el director del Gabinete de Presidencia, Juan Fernández Carnicer; y la asesora del Gabinete de Presidencia, Nerea Huete, mientras que por parte de la RFEF asistieron la directora del Gabinete de Presidencia, Elvira Andrés; y el director de Competiciones, Alfredo Olivares. Los abogados Reyes Bellver y José David Martínez, por su parte, fueron los designados por las internacionales para esta primera reunión.

En la misma se acordó igualmente que la Comisión Mixta esté integrada por Fernando Molinero, Nerea Huete, Elvira Andrés, Alfredo Olivares y el sindicato FUTPRO, "en el que las jugadoras de la selección española absoluta de fútbol, a través de sus capitanas, han solicitado formalmente delegar su representación".

"Ha sido una reunión muy positiva, en los términos que se pactaron en los acuerdos de Oliva. La verdad es que hemos desarrollado punto por punto todas las cosas que se habían acordado allí", señaló Francos a los medios tras la reunión.

El dirigente recalcó que el mencionado Protocolo de Actuación ahora debe ser "leído por ambas partes" para que les envíen "las aportaciones que consideren necesarias". "Vamos a remitirles, tal como nosotros recibamos esas anotaciones, un documento intentando recoger aquellos posibles pequeños cambios que han salido de la reunión", indicó.

"El tono general era de acuerdo general sobre el documento y no había grandes discrepancias. Por lo tanto, creo que estamos en disposición de firmar en los próximos días. Concretamente, hemos acordado que, si no hay ningún problema o imprevisto de agenda, el 9 ó 10 de octubre será firmado", añadió Francos, que estaría "encantado" si a este acto vienen las propias jugadoras. "Si vienen, mejor, porque también es un éxito de su reivindicación y de su lucha", recalcó.

El presidente del CSD apuntó que este documento "recoge precisamente los cambios" que las jugadoras solicitaban ya en su primer comunicado del viernes 15 de septiembre "en los diferentes estamentos de la RFEF en los que ellas consideraban que se requerían". "Algunos de ellos ya se han producido, es decir, no es ningún secreto. Pedían un cambio en la Secretaría General y ha cambiado el secretario general; pedían un cambio en Integridad, y ha sido cesado su responsable", recordó.

"Estoy contento por ellas, primero, porque no tenemos que olvidar que le ganamos a Suecia el viernes y que le ganamos ayer martes a Suiza, y que estamos camino de los Juegos de París, y eso desde el punto de vista deportivo es muy importante. Estoy muy contento por ellas, porque creo que se lo merecen y porque han demostrado una profesionalidad tremenda con toda la presión y todas las preocupaciones que estos días han tenido. El poder afrontar desde el punto de vista deportivo esos dos retos ha sido muy importante", subrayó.

NO SE HA TRATADO EL FUTURO DE MONTSE TOMÉ

Además, Francos no escondió que todo lo que ha movido este asunto es bueno para "el deporte español". "Si alguien piensa que esto es un cambio que se circunscribe al fútbol se equivoca, hay machismo en el deporte y en más ámbitos del deporte que no tienen que ver con el fútbol, así lo he transmitido hoy en la comisión", comentó, dejando claro que su organismo ha iniciado "un camino para erradicar esas actitudes en todos los niveles deportivos" y que "no es posible que solo las haya en una federación". "No nos lo creemos, tenemos que trabajar para que la igualdad de género sea uno de los ejes fundamentales del conjunto de las federaciones", aseveró.

Por otro lado, el dirigente reiteró que, delante de él, "en ninguna reunión de las jugadoras ni en la de hoy", salió el nombre de la seleccionadora Montse Tomé, aunque puntualizó que no puede "decir el sentir" de las futbolistas. "Voy a reiterar, porque ha habido algún mal entendido, que el CSD ni nombra, ni mantiene, ni cesa seleccionadores, es una responsabilidad de la propia federación", zanjó.

Finalmente, eludió opinar sobre el hecho de que el exseleccionador Jorge Vilda y Albert Luque hayan pasado a calidad de investigados en el juicio contra Luis Rubiales por su beso a Jenni Hermoso. "Quizás por defecto profesional y por ser abogado, lo que hacen los jueces lo respeto siempre, cuando me parece bien y cuando me parece mal. En este caso, está haciendo una instrucción y me parece bien que intente investigar a fondo los hechos. Por lo tanto, si considera que las personas tienen información relevante me parece correcto", sentenció.