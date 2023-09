Tenis.-Carlos Alcaraz: "El número uno es una de las metas del año"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El tenista español Carlos Alcaraz se refirió a la "batalla preciosa" que vive con Novak Djokovic por el número uno del mundo, "una de las metas del año" terminar en lo alto del ranking, en un mano a mano donde puede recortar esta semana en el torneo de Pekín.

"Como he dicho algunas veces, tenemos una batalla preciosa por el número uno tras los grandes resultados de Djokovic en la gira americana", dijo en declaraciones que recoge la web oficial de la ATP, a las puertas de su estreno en China.

"Él es el número uno en este momento. Vengo aquí con una motivación especial para intentar recuperarlo en la Race y, por supuesto, en el ranking. Es algo que tengo en mi mente en cada entrenamiento y en cada torneo", añadió.

Alcaraz llega a la capital china en busca de su séptimo título de la temporada, con el cual quedaría apenas a 315 puntos de Djokovic, en una carrera a las Finales ATP que se perdió el pasado curso por lesión. El murciano perdió el número uno del mundo en el US Open, pero la batalla sigue abierta en el desenlace del año.

"No estoy obligado a recuperarlo, pero tengo que ponerlo entre las metas del año. Para mí, el número es uno de los principales objetivos. En estos grandes torneos, voy a intentar hacer lo posible por acercarme o recuperar esa plaza", afirmó el español, quien ya rompió récords el pasado curso terminando en lo más alto.

Alcaraz, que debutará en Pekín ante un rival procedente de fase previa, compite por primera vez desde que alcanzara las semifinales del US Open. "He hecho unos buenos entrenamientos antes de venir aquí, completé algunos sets ante jugadores de la academia que están jugando bien", dijo el de El Palmar, que ostenta un balance de 58-7 esta temporada.

"Me siento bien al venir. Ayer hice el primer entrenamiento en la pista central. Fue increíble entrar en el estadio y sentir lo que es jugar en esa cancha", añadió sobre un torneo que vuelve al calendario de la ATP por primera vez desde 2019. Su entrenador, Juan Carlos Ferrero, participó en cinco ocasiones en Pekín, alcanzando las semifinales en 2005.

"Me ha contado cosas sobre este torneo. Sin duda, desde 2004 el torneo ha mejorado muchas cosas. Es un torneo prácticamente distinto. Pero me ha contado grandes detalles sobre este evento. Jugó a buen nivel en las ediciones que participó. Me dijo que disfrutó mucho compitiendo aquí. Ojalá pueda sentirme de la misma forma que él lo hizo", confesó.