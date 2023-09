Aumentos al salario apenas alcanzarán para soportar golpe de inflación

Los aumentos al salario, estimados para 2024, apenas alcanzarán a cubrir el costo o el poder de compra que perdieron los mexicanos por causa de la inflación y, en muchos casos, no habrá mejoras económicas sustanciales.

La consultora global de recursos humanos PageGroup informó que 78% de las empresas tienen planes de aumentar el sueldo en 2024; lo cual es un “muy buena noticia” para el mercado y los trabajadores.

Te puede interesar: Dos de cada 10 empresas respaldan reducir la jornada laboral a 4 días a la semana

Aunque, siete de cada 10 organizaciones –que consideran una mejora salarial– prevén alzas de 3% a 6%; porcentaje que apenas alcanzará a cubrir el golpe de la inflación, que este año rondará entre 4% y 5%, de acuerdo con las estimaciones del Banco de México (Banxico).

Refirió que 23% de los centros de trabajo considera una mejora económica para sus empleados de 7% a 8%; mientras que solo siete de cada 100 empleadores contempla incrementos de 9% o más, para el próximo año.

De concretarse, estas últimas mejoras, el sueldo cubrirían la pérdida del poder adquisitivo que genera el alza de precios, y daría la oportunidad de recibir un aumento real de hasta cuatro puntos porcentuales por arriba de la inflación.

Trabajadores insatisfechos

PageGroup reveló que 60% de los trabajadores mexicanos no está satisfecho con su salario, porque el dinero que recibe no corresponde a lo que aporta la compañía, no es competitivo o no es equitativo.

A través del Estudio de Remuneración 2023-2024, reportó que:

37% de los trabajadores no está satisfecho y busca un aumento interno o cambio de posición.

interno o cambio de posición. 20% no está satisfecho y busca cambiar de empleo .

. 3% no esta seguro de estar satisfecho.

Razones de la insatisfacción laboral

Precisó que la causas que detonan la insatisfacción laboral entre los mexicanos son:

Las responsabilidades de mi puesto no corresponden a mi salario: 38%

no corresponden a mi salario: 38% Mi sueldo no ha aumentado ni siquiera el porcentaje de la inflación : 23%

no ha aumentado ni siquiera el porcentaje de la : 23% El salario que recibo no es competitivo en el mercado laboral: 20%

que recibo en el mercado laboral: 20% Mi sueldo no es equitativo con el de los compañeros, con responsabilidades similares: 11%

con el de los compañeros, con responsabilidades similares: 11% Otras razones: 8%

Factores que motivan al trabajador

Sobre los motivadores que impulsan el compromiso y desempeño de los empleados mexicanos Page Group apuntó:

Salario y compensaciones: 21%

y compensaciones: 21% Balance de vida y flexibilidad en horarios de trabajo: 17%

en horarios de trabajo: 17% Crecimiento laboral: 16%

laboral: 16% Impacto y valor de mis actividades: 15%

de mis actividades: 15% Cultura organizacional : 13%

: 13% Beneficios no financieros: 11%

no financieros: 11% Servicios gratuitos en las instalaciones: 7%

Lo más leído en Publimetro: