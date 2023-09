VÍDEO: El sindicato de guionistas de EEUU acuerda poner fin a la huelga contra los estudios de Hollywood

MADRID, 27 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) ha acordado poner fin a la huelga contra los estudios de Hollywood, que ha paralizado las producciones de gran parte de la industria cinematográfica del país durante cinco meses.

"(El sindicato) votó a favor de levantar la orden de restricción y poner fin a la huelga a partir (...) del miércoles 27 de septiembre. Esto permite a los guionistas volver al trabajo durante el proceso de ratificación, pero no afecta al derecho de los miembros a tomar una decisión final sobre la aprobación del contrato", ha publicado el WGA en un comunicado.

La votación se producirá entre el 2 y el 9 de octubre, después de que tanto la Junta Sindicato de Guionistas de Estados Unidos del Oeste (WGAW) como el Consejo del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos del Este (WGAE) coincidiesen en recomendar el acuerdo alcanzado con los estudios.

La WGA se declaró en huelga el 2 de mayo y el paro laboral ha alcanzado su día 145 este sábado, colocándolo a dos semanas de la huelga más larga en la historia del sindicato, que duró 154 días en 1988. Por su parte, el Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA) se unió a la huelga el 14 de julio en solidaridad con los guionistas.

Entre las principales mejoras, según un documento publicado por la propia WGA, son el incremento de los salarios del Acuerdo Básico Mínimo (MBA, el convenio colectivo que cubre los beneficios, derechos y protecciones para la mayor parte del trabajo realizado por los miembros de la WGA) o el incremento de la cotización para el seguro de salud y de pensiones.

Respecto a la Inteligencia Artificial (IA), esta no podrá ser usada para escribir ni reescribir material, y no podrá ser usado para perjudicar los derechos del escritor, que sí podrá usar la IA con el consentimiento de la empresa, que a su vez no podrá obligar a usarla.

Además, los guiones no podrán ser usados para entrenar a los diferentes sistemas de Inteligencia Artificial.

