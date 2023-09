Cómo la AP usó una cámara artesanal de madera para documentar de cerca la vida afgana

Rodrigo Abd, fotógrafo de The Associated Press, toma una fotografía de Lutfullah Habibzadeh, de 72 años, que utiliza una cámara similar en una caja de madera, el miércoles 31 de mayo de 2023, en Kabul, Afganistán. Abd, más acostumbrado a trabajar c AP (Ebrahim Noroozi/AP)