Fallece por complicaciones en parto una adolescente embarazada por violación en la Amazonía de Perú

LIMA (AP) — Una adolescente de 13 años embarazada por violación murió por complicaciones horas después del parto en una remota zona de la Amazonía de Perú, informaron el miércoles las autoridades.

El caso se dio a conocer un día antes de la jornada que conmemora la despenalización y legalización del aborto.

El ministerio de la Mujer indicó en un comunicado que la fiscalía inició investigaciones por el delito de violación sexual. La menor dio a luz el martes a un bebé de ocho meses en el distrito rural de Andamarca, pero al presentar retención de placenta sus familiares la trasladaron al hospital de la ciudad amazónica de Satipo. Falleció el martes en el camino, según las autoridades.

Un video de radio La Ruta de Satipo mostró a los familiares de la menor, identificada con las iniciales LL.O.Y.N, dentro del hospital de esa ciudad realizando las gestiones para retirar el cuerpo.

Promsex, una organización peruana defensora de los derechos sexuales y reproductivos, dijo en un comunicado enviado a The Associated Press que la muerte de la menor "pudo prevenirse con el acceso al aborto terapéutico y que el embarazo infantil sigue cobrando la vida de las niñas, frente a un Estado indolente que no cumple con su deber de cuidado".

En junio de 2023, Naciones Unidas afirmó que Perú violó los derechos a la salud y vida de una niña quechuablante embarazada por su propio padre a los 13 años en 2017 al no proporcionarle información ni acceso al aborto legal y seguro. Tras sufrir un aborto espontáneo, la niña abandonó su pueblo, su escuela y la fiscalía le inició una investigación por “autoaborto” que duró tres años antes de archivar la indagación.

Ese caso llegó hasta el comité de Derechos del Niño de la ONU, tras una queja presentada por la niña que fue apoyada por la organización Promsex.

Pese a que desde 1924 Perú legalizó el aborto terapéutico para los casos en que haya peligro para la salud de la madre, existen aún grandes obstáculos para que una niñas, adolescentes y mujeres accedan a la interrupción del embarazo en el país.

No hay estadísticas oficiales de cuántos abortos terapéuticos se han negado en los hospitales, pero en casi 20 años, sólo realizaron dos abortos terapéuticos en niñas de 11 años o menos y otros 301 entre 2012 y 2022, según datos oficiales.

Por el contrario, se siguen registrando altas cifras de violaciones sexuales a menores.

En 2021, 1.699 niñas de entre 12 y 17 años se convirtieron en madres, según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea. El 75% de casos de menores de 15 años fueron violaciones y en el caso de menores de 14 años casi el 100% fueron ultrajes sexuales.