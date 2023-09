Javier Tebas: "Pagar desde un club a Negreira es una irregularidad muy grave"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"El 'caso Negreira' nos hace daño. Hay que aclarar bien el nivel de influencia de Negreira en ascensos y descensos, que en mi opinión tenía mucho, también en la designación de árbitros. Pero el solo hecho de intentar influir es sancionable en el ámbito penal, ya es corrupción deportiva. No estoy señalando, pero hay que seguir investigando, porque pagar desde un club a la empresa de Negreira es una irregularidad muy grave", valoró el mandatario a preguntas de los medios tras la presentación del 'Impacto socio-económico del fútbol profesional en España' elaborado por KPMG.

Sobre el registro de la Guardia Civil en las instalaciones del Comité Técnico de Árbitros (CTA) en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Tebas cree que "es consecuencia de que LaLiga venga solicitando una serie de pruebas de documentación que tiene que aportar la RFEF", entre ellos "el informe de a la UEFA del 'caso Negreira'; la encuesta de los árbitros y otras cuestiones que el CTA daba la sensación no estaba aportando".

"Es un tema importantísimo para seguir las investigaciones. Somos la única acusación particular que da impulso al 'caso Negreira', somos los únicos que aportamos escritos y nuestro conocimiento del sector. Otros, como el Real Madrid, no hicieron nada más que pedir que no se les excluyera de acusación particular", criticó a la entidad blanca.