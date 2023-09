‘Yo no monetizo, el proyecto me cuesta’, responde Saskia Niño de Rivera tras ataques a su pódcast

Un fragmento del pódcast ‘Penitencia’ de Saskia Niño de Rivera, en donde entrevista a la madre de Lupita, mejor conocida como ‘Calcetitas rojas’, desató críticas y comentarios de cientos de internautas en redes sociales, sobre todo el de la activista Frida Guerrera, quien originalmente dio visibilidad al crimen para exigir justicia.

El capítulo ‘Pichardo, ‘Los actos traen consecuencias y las consecuencias las estoy pagando’, Episodio 2′, Saskia entrevista a Yadira, la madre de Lupita, quien a sangre fría cuenta cómo participó en la muerte de su propia hija, en complicidad de su pareja, Pablo, quien al igual que ella, fue sentenciado a 88 años de prisión por infanticidio y violación.

Los usuarios de redes sociales tacharon de amarillista y revictimizante el contenido de Saskia en su pódcast ‘Penitencia’, por lo que cuentan las personas en reinserción social sobre lo que le hicieron a sus víctimas; sin embargo, el caso de Lupita desató una ola particular de críticas hacia el contenido de Saskia, entre ellos el de Frida Guerrera, quien aseguró que era ‘un asco’.

“No monetizo, el proyecto me cuesta”

Publimetro México habló en entrevista con Saskia Niño de Rivera y expuso su postura respecto al tema que está causando revuelo en redes sociales, la fuerte declaración de Yadira, la madre de Lupita, en el pódcast ‘Penitencia’.

“No monetizo, el proyecto me cuesta” aseguró Saskia, pues de acuerdo con ella, todo el trabajo lo paga ‘de su bolsillo’, desde las ediciones hasta los traslados a los penales para realizar las entrevistas para ‘Penitencia’, el cual ha sido criticado en internet, sobre todo en X (Twitter), la cual califica como una “red social de odio”.

Después de la controversia por el caso de Lupita, Niño de Rivera mencionó que, para ella, ‘no es polémico’, ya que lleva 17 años convencida de que ‘la manera en que mejor podemos hacer prevención sobre estos delitos es conociendo qué fue y qué es lo que lleva la delincuencia día a día’.

Respecto a las personas que se encuentran recluidas, Saskia aseguró que ‘siempre ha trabajado desde el enfoque de las personas privadas de la libertad y lo seguirá haciendo, ya que ‘este proyecto es un proyecto más de otros’ que ha hecho y que tienen que ver con ‘atrevernos a escuchar lo que nos duele tanto silenciar’.

Frida Guerrera quiere ‘golpear por golpear’: Saskia

El comentario de Guerrera, desató cientos de opiniones e incluso un ‘encuentro’ entre ambas activistas, y aunque ninguna tiene como objetivo pelear, Saskia aseguró estar abierta al diálogo, sin embargo, comentó a Publimetro México que ‘no buscaría a Frida’, ya que ella (Saskia) se relaciona con ‘gente que tenga capacidad de respetar’.

Aseguró que buscó a Frida hace unos meses por otro caso de violencia y su respuesta fue ‘yo no trabajo con defensores de feminicidas’, sin embargo, Saskia asegura que esta vez hubo una agresión directa; “la busqué y no quiso participar. Yo respeto mucho a Frida, reconozco lo que ha hecho para con la sociedad para los casos de feminicidio y desaparición forzada”.

“Sostengo lo que dije, la respeto como mujer y como activista, podré no estar de acuerdo con sus formas, pero eso a que yo la busque después de sus declaraciones... no hay necesidad. Está queriendo golpear por golpear y bajo ninguna circunstancia yo voy a ser partícipe de eso”.

“Tampoco me voy a meter a discutir con una persona que su manera de descalificar es por medio de insultos y groserías; siempre estaré abierta al diálogo y siempre estaré abierta a la retroalimentación, siempre y cuando venga desde un lugar de respeto. El pódcast es un proyecto que busca visibilizar las problemáticas sociales en México”, mencionó Niño de Rivera

¿Reflexión o revictimización?

“En este capítulo con Pichardo, la mamá, asesina serial e intelectual de Lupita, menciona que la niña fue vendida por 300 pesos para que trabajara por 11 meses en un basurero, eso no se menciona en los medios; eso aquí es lo importante, ¿Qué pudimos hacer para haber salvado a Lupita? Únicamente vemos lo que queremos ver”, agregó.

En redes sociales, cientos de internautas hicieron comentarios sobre el capítulo de ‘Pichardo’, calificando el contenido de Saskia de amarillista y revictimizante, pues algunos aseguran que utiliza su pódcast y su fundación ‘Reinserta’, para lucrar con las víctimas de este y otros delitos como el feminicidio.

“La postura de la sociedad es condenar los asesinatos y cargarnos en la venganza, claro, pero pocas veces llevamos a la reflexión de qué pudimos haber hecho; yo ya me metí a ver todos los comentarios y hay muy pocos que ¿dicen dónde estábamos cuando a esta niña la vendieron? Yo voy a seguir sacando casos polémicos, lamento mucho que a un gremio le moleste tanto el que yo haga esto”.

“Los comentarios malos no le quitan el sueño”

Saskia aseguró que en redes sociales y en el propio video de la entrevista, los comentarios positivos hacia este capítulo de su pódcast, eran más que los malos, incluso, aseguró que en un ‘live’ que realizó Guerrera, la activista ‘se molestó’ porque los usuarios de alguna manera defendían su contenido.

“Los comentarios en el pódcast son muy buenos, los comentarios que me han llegado a mí son muy buenos, Y bueno, siempre vemos lo malo, ¿no? Y eso está ahí, están los comentarios malos, pero no me quitan el sueño ni tantito” finalizó Saskia”

Incluso hay quienes la acusan de tener ‘influencias’ para poder hacer entrevistas a las personas privadas de su libertad, sin embargo, Saskia asegura que ‘ingresar a los reclusorios no está prohibido por la ley’, además confirmó que ella tiene todos los permisos en la mayoría de los estados de la República para poder ingresar a los penales, ya que su organización tiene convenios puntuales.