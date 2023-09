(AMP.) Feijóo desafía a Sánchez a aclarar si defiende la amnistía y el referéndum

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha retado este viernes al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, a subir a la tribuna del Congreso a aclarar si defiende la amnistía y el referéndum que demandan los independentistas para apoyar su investidura. Dicho esto, ha cerrado la puerta a una posible abstención del Grupo Popular para que gobierne el líder el PSOE y ha avisado que ahora solo quedan dos "salidas" que no son "honrosas": "El Gobierno de la mentira" o "una repetición electoral".

"Ya no hay posibilidad de triunfo para ningún candidato, aunque logre la Presidencia, porque no existe ningún éxito posible en el engaño", ha avisado Feijóo a Sánchez, tras recalcar que no se ha pedido "consentimiento" a los españoles para una amnistía o un referéndum.

En su intervención ante el Pleno del Congreso previa a la segunda votación de investidura, ha emplazado a Sánchez no "esconderse" y subir a la tribuna de oradores del Congreso para hablar "sin rodeos y sin comunicados a las ocho de la tarde llenos de eufemismos" sobre lo que está dispuesto a aceptar. "Tenga el valor de decirlo que España va a tener que soportar si usted vuelve a ser presidente del Gobierno", le ha desafiado.

De esta forma Feijóo ha aludido al comunicado conjunto del PSOE y PSC este jueves rechazando el referéndum y apelando al diálogo, poco después de que Junts y ERC acordasen no investir al candidato del PSOE sin negociación para el referémdum.

"¿REFERÉNDUM SÍ O NO? YO DIGO QUE NO. ¿Y USTED?"

El líder del PP ha afirmado que Sánchez debe tener "la valentía" que no tuvo el martes para que España conozca qué piensa de las exigencias "claras y nítidas" de los partidos independentistas de la Cámara. "¿Amnistía sí o no? Yo digo no. ¿Referéndum sí o no? Yo digo no. ¿Y usted, señor Sánchez?", le ha interpelado.

Feijóo ha recalcado que en el actual contexto solo quedan "dos salidas, que no serán honrosas". "La primera es el Gobierno de la mentira y la segunda una repetición electoral", ha proclamado, para subrayar que un Gobierno de Sánchez con los independentistas es "el engaño clamoroso a sus electores" porque se "sustentará en la mentira".

De hecho, ha asegurado que tras lo expuesto a los ciudadanos en el debate de investidura "ya no hay vuelta atrás a un punto intermedio": "O han mentido los partidos independentistas de esta Cámara o ha mentido o mentirá el PSOE", ha exclamado.

PIDE AL PSOE NO SER TRÁNSFUGA DE SUS PRINCIPIOS Y SUS VOTANTES

Feijóo ha preguntado a Sánchez y a la bancada del PSOE si quieren llegar al Gobierno "a costa de la dignidad y de la igualdad de los españoles". "Yo no quiero ser presidente del Gobierno a costa de la dignidad de mi país y de la igualdad de los españoles", ha enfatizado, cosechando el aplauso de los suyos.

"Yo le pido a todos ustedes que no sean tránsfugas, que no sean tránsfugas de sus votantes, que no sean tránsfugas de sus principios y que no sean tránsfugas de la Transición española. No merece la pena serlo", ha afirmado, dirigiéndose a los diputados socialistas, a los que ha avisado que será su responsabilidad si deciden seguir adelante "en esta degradación moral y política".

En este sentido, Feijóo ha subrayado que apelar a la "coherencia" y "conciencia" de los diputados del PSOE no es apelar al transfuguismo sino "a la integridad personal y política". "Les he ofrecido la posibilidad de que se abstuvieran sin tener que renunciar a ella. Le advierto que no vamos a admitir el cinismo de que nos pidan luego ustedes a nosotros lo que ustedes se niegan a hacer ahora con el partido más votado de los españoles. El cinismo, otro paso más del cinismo, ya no", ha proclamado.

Sin embargo, algunas voces del PP sí que son partidarios de esa abstención. Así, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha abogado por la abstención del PP ante una investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, con tal de que los socialistas no gobierne con "comunistas, independentistas y filoterroristas".

IR A LAS URNAS SI SE VA A APROBAR LA AMNISTÍA

Como hizo el martes, Feijóo ha defendido de nuevo antes de la votación su oferta de pactos de Estado y seguir "construyendo una nación en igualdad de condiciones para que todos los ciudadanos puedan progresar en libertad".

Según ha dicho, su oferta pasa por relegar "los intereses partidistas" y "personales" y ocuparse de "las prioridades de los españoles". "Les he propuesto un nuevo proceso de entendimiento", ha manifestado, para subrayar que él "en ningún momento" ha pedido a nadie que tenga que "renunciar a sus principios ni a sus compromisos con el electorado".

Feijóo ha reiterado que el PSOE no se presentó a las elecciones con la amnistía o el referéndum y, por lo tanto, "no hay consentimiento" de los ciudadanos. "Si quieren hacerlo, lógrenlo en las urnas con transparencia y con claridad. Lógrenlo en las urnas dejando a los españoles que decidan con tranquilidad y con transparencia", ha defendido.

Tras agradecer a Vox, CC y UPN su apoyo "responsable, generoso y sin condiciones" --que le ha permitido llegar a 172 votos, a cuatro de la mayoría absoluta--, Feijóo ha afirmado que no hay un solo ciudadano que les haya votado que "pueda sentir que han defraudado su confianza o que abusan de ella". Además, ha dicho que aquellos que le reprochan que no haya logrado más apoyos "son precisamente los mismos que ya no pueden sostener lo que decían" antes de la campaña.

FOTO DE FAMILIA PREVIA CON SUS DIPUTADOS Y SENADORES

Feijóo, que ha sido recibido con sus parlamentarios en pie a la llegada al hemiciclo, ha participado previamente en una fotografía conjunta con los diputados y senadores del Grupo Popular en las escaleras del Palacio de las Cortes.

Antes de su intervención en el Pleno, Feijóo ha reunido a todos el Grupo Popular para agradecerles su apoyo y trasladarles que queda mucho trabajo por delante, según fuentes de la formación. Durante su discurso --a puerta cerrada-- ha recibido numerosos aplausos.