Biden asegura que los republicanos partidarios de Trump son un peligro para la democracia estadounidense

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"Aunque hemos progresado, la democracia sigue estando en peligro. (...) Y ahora está ocurriendo algo peligroso en Estados Unidos. Hay un movimiento extremista que no comparte las creencias básicas de nuestra democracia: el movimiento 'MAGA'", ha expresado Biden, en referencia al eslogan usado por Trump 'Make America Great Again' (MAGA, Hacer América Grande de Nuevo).

En ese sentido, ha defendido durante un discurso en el estado de Arizona que la mayoría de los republicanos no se adhieren al movimiento 'MAGA', y que el partido se encuentra dirigido por la "intimidación" de los "extremistas".

"No todos los republicanos, ni siquiera la mayoría de los republicanos, se adhieren a la ideología extremista 'MAGA'. Lo sé porque he podido trabajar con republicanos durante toda mi carrera. Pero no hay duda de que el Partido Republicano de hoy está dirigido e intimidado por los extremistas republicanos MAGA. Su agenda extrema, de llevarse a cabo, alteraría fundamentalmente las instituciones de la democracia estadounidense tal y como la conocemos", ha advertido.

Biden ha expuesto que los partidarios de Trump "no ocultan" sus ataques contra la libertad de prensa, el Estado de derecho ni su promoción de la subversión electoral.

Además, les ha achacado el posible 'cierre' del Gobierno federal, por el que todos los fondos para los servicios dependientes de la administración nacional se verían abocados a un paro técnico.

"Los extremistas del Congreso están más decididos a cerrar el Gobierno, a incendiarlo, que a dejar que se lleven a cabo los asuntos del pueblo", ha agregado.

Por otro lado, Biden ha avisado de que los seguidores del exmandatario están fomentando la idea de que el presidente está "por encima de la ley".

"Trump dice que la Constitución le dio "el derecho a hacer lo que quiera como presidente". Nunca he oído a un presidente decir eso ni en broma. No se guía por la Constitución ni por el servicio común y la decencia hacia nuestros conciudadanos estadounidenses, sino por la venganza", ha afianzado.

Por último, Biden ha insistido en que el movimiento 'MAGA' es una amenaza a las instituciones democráticas del país, para el carácter de la nación y para su unión por una causa común.