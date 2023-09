La autoridad electoral de Venezuela proponen postergar casi un mes las primarias de la oposición

CARACAS (AP) — El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó el jueves a la oposición de Venezuela la propuesta de postergar 28 días las primarias de las que saldrá el candidato unitario opositor para enfrentar a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, bajo el argumento de facilitar apoyo logístico a una convocatoria que está abierta para más de 20 millones de venezolanos registrados en el padrón electoral.

Los miembros de la oposición tienen previsto celebrar sus elecciones primarias el 22 de octubre.

Elvis Amoroso, presidente de la nueva directiva del CNE, anunció a través de redes sociales del organismo electoral que hizo entrega a los miembros de la Comisión Nacional de Primarias, encabezada por Jesús María Casal, una propuesta completa de apoyo técnico que contempla varios factores.

“Entre esos, por supuesto, la fecha donde se pudiera dar ese apoyo técnico por parte del Consejo Nacional Electoral que sería para el día 19 de noviembre”, indicó.

El CNE propuso incrementar el número de centros de votación para facilitar la participación de los ciudadanos y recomendó que el proceso de votación y escrutinio sea en su totalidad automatizado, por considerar que eso es “importantísimo” para “garantizar la transparencia”.

El anuncio se produjo casi una semana después de que el Consejo Nacional Electoral —en donde los aliados del oficialismo son mayoría desde hace más de dos décadas— aprobara la solicitud que presentaron los líderes opositores el pasado 5 de junio pasado para que el organismo electoral preste su respaldo logístico al proceso.

Tras más de tres meses de silencio por parte de la autoridad electoral y tras ser nombrada una nueva directiva, las partes instalaron el martes una comisión mixta para discutir todos los aspectos de la eventual asistencia técnica que dé el CNE a las primarias.

Amoroso comentó que los representantes de la oposición en los próximos días discutirán la propuesta con las organizaciones que participaron en las primarias. El funcionario espera tener una respuesta lo más probable el próximo lunes, añadió.

Entre las inquietudes ya planteadas por la comisión opositora ante el eventual apoyo del CNE en las primarias, está la de establecer un conteo paralelo de las papeletas, dada la desconfianza de algunos partidos en el sistema de escrutinio 100% automatizado de Venezuela.

También les preocupa la “protección de la identidad de los votantes”, según indicó la comisión en un comunicado la semana pasada. Muchos temen que con la participación del Consejo se podría repetir la situación en la que se expuso la identidad de los electores que se expresaron a favor de un referendo para recortar el mandato del ahora fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Cientos de personas denunciaron que entre 2003 y 2004, luego de aparecer en la llamada “Lista Tascón” fueron despedidos de sus cargos en empresas públicas y se les impidió contratar con el Estado.

La reciente designación de Amoroso como cabeza del CNE no ayudó a despejar esas dudas. María Corina Machado, que busca convertirse en la candidata presidencial unitaria de la oposición en las primarias, fue inhabilitada en junio para ejercer cargo público por Amoroso, ex legislador oficialista y ahora ex contralor general.

En su rol como contralor —desde 2018— Amoroso ha inhabilitado, entre otros, a la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, una disidente del oficialismo que huyó de Venezuela en 2017; a un exalcalde y a más de dos decenas de exdiputados opositores y disidentes oficialistas por supuesto ocultamiento de información de sus patrimonios.