Míchel: "La ilusión de jugar defendiendo liderato es muy buena"

"Nadie esperaba esta situación, pero hacer 19 de 21 puntos y 7 victorias seguidas no es fácil"

"Tendremos que sufrir, pero no hemos perdido nuestra identidad en ningún partido"

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Girona FC, Míchel Sánchez, ha asegurado que la "ilusión" que tiene el equipo por recibir al Real Madrid siendo líderes de LaLiga EA Sports es "muy buena", si bien cree que deberán mostrar su mejor versión para superar, como hicieron el año pasado, a unos blancos a los que favoritos y de los que destacó sus números ofensivos.

"Estamos bien, la ilusión de jugar defendiendo el liderato es muy buena pero el Real Madrid es un equipazo. Tenemos que sufrir, seguro, y veremos qué pasa pero es un partido muy complicado. Tenemos que controlar la euforia, y es verdad que he dicho al vestuario que debemos controlar mucho la sensación de estar en un ambiente positivo, porque tendremos que sufrir", apuntó Míchel en rueda de prensa.

"Si no llegas preparado para este sufrimiento te pueden sorprender en el campo. El jugador debe saber que la intensidad, la agresividad y la mentalidad es muy buena ahora mismo, pero por momentos el Madrid superará la presión y tenemos que hacer un doble esfuerzo. Porque estos jugadores en el uno contra uno te pueden superar. El jugador debe estar preparado para sufrir dos veces en una misma acción", argumentó.

Pese a ese sufrimiento que necesitan para ganar, lo cierto es que el equipo es líder y disfruta en cada uno de sus partidos. Y, ahora, son líderes. "Tras el liderato ya estábamos cerca de jugar, no he podido pensar mucho en ello. La ciudad y la afición felices y nosotros estamos muy orgullosos de nuestros jugadores. Será un partido del que todos estarán pendientes y para nosotros es un lujo que el mundo esté pendiente de nosotros", aceptó.

Para el técnico, el de mañana es un partido "muy complicado y difícil". "Nosotros, siempre, tenemos tres aspectos en mente; ser nosotros mismos, cómo están los jugadores y el rival. El equipo siempre se adapta a lo que ofrece el rival, y en este caso hablamos de uno de los mejores equipos del mundo y debemos pensar cómo contrarrestar su fútbol", valoró.

"El Real Madrid hace muchas cosas bien. En datos es el primero en muchos conceptos del juego, como en tiros a puerta, llegadas en zona 3, segundos en posesión. Pero es un equipo que llega con muchos jugadores al área rival, equipazo a nivel individual, y es en conducción el que más metros hace. Es difícil dar con las claves y analizar a un rival de este momento sin pensar en que tendremos que sufrir, por momentos, en el partido", destacó sobre el rival, incidiendo en ese sufrimiento.

No obstante, aseguró que tienen muy clara la idea de juego. "Es verdad que el Madrid seguro que nos domina el partido por momentos y tendremos que sufrir. Estoy convencido de ello, pero es verdad que nosotros no hemos perdido nuestra identidad en ningún partido y espero que mañana siga igual", apuntó. "La gente en el vestuario está muy bien, mentalizados y sabiendo el rival que tenemos. La gente está a un nivel top de concentración y de mentalidad y de ganas de jugar", celebró.

Un duelo al que el Girona llega como líder en solitario de LaLiga tras las primeras siete jornadas. "Nadie esperaba esta situación, es verdad. Pero hacer 19 de 21 puntos no es fácil, y lograr siete victorias seguidas tampoco. Es el mérito que tenemos, y ya está. El Madrid viene en un gran momento, solo ha perdido un partido y fue el derbi contra el Atlético", avisó. "Mañana será un partido muy bonito, espectacular para nuestra afición y el ambiente será espectacular, pero nos jugamos sólo 3 puntos", relativizó.

Además, el año pasado ganaron 4-2 y, por ello, saben qué se debe hacer ante los blancos, de los que no espera ganas de revancha. "El Real Madrid sale a ganar cada partido y están acostumbrados a jugar cada tres días. El año pasado les ganamos el partido, pero ellos siempre salen a ganar y no espero un Real Madrid fácil, pero es que nunca han hecho algo que no sea para ganar", explicó.

Por otro lado, no quiso valorar la campaña mediática en Madrid respecto al arbitraje. "Los arbitros están preparados para este ruido. Pero en el aficionado y la prensa genera mal rollo y a veces poca deportividad. Y puede haber situaciones desagradables fuera del terreno de juego y a mí eso no me gusta. Pero pienso que los árbitros no van a estar condicionados y tengo la sensación de que están preparados para cualquier tipo de ruido. No tenemos que condicionarlos desde fuera sino ayudarles desde dentro", valoró.

En cuanto al hecho histórico de que, ahora mismo, el Girona FC sea líder de LaLiga EA Sports y el Bàsquet Girona líder de la Liga Endesa, lo festejó. "Darle la enhorabuena al Bàsquet Girona por cómo ha comenzado la Liga Endesa, me hubiera gustado estar allí pero no pude. Estas dos victorias son una gozada para toda la ciudad, parece que vamos de la mano en muchos momentos históricas para la ciudad. Que disfrutemos las dos aficiones, que están hermanadas. La ciudad goza de una gran salud deportiva y es algo muy bonito", celebró.