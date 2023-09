Burkina El líder de Burkina Faso antepone la seguridad del país a la celebración de elecciones

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"Lo digo con toda franqueza: las elecciones no son prioritarias. La situación de seguridad sí que lo es", ha explicado Traoré, el proclamado como "presidente de transición" del país africano, en rueda de prensa durante el primer aniversario del golpe y al término de una semana marcada por la desarticulación de otra asonada para apartarle del poder que se ha saldado con al menos seis detenidos.

Traoré ha querido incidir en que "el objetivo, con todo, es el de celebrar comicios" pero se niega a hacerlo en un momento en que ve peligrar a la población. "No podemos celebrar las elecciones únicamente en la capital", ha indicado sobre la relativa seguridad de la que disfrutan los ciudadanos de Uagadugú mientras otras partes del país están siendo amenazadas por milicias armadas.

El capitán ha hecho autocrítica al reconocer que sobreestimó la capacidad de sus fuerzas para combatir contra los grupos armados. "Estamos en una fase introductoria de la lucha contra el terrorismo", ha añadido. "Creíamos que teníamos armas, que teníamos un aparato logístico, hasta que examinamos nuestro arsenal y nos dimos cuenta de que no teníamos nada. Ni efectivos, ni organización, ni equipo", ha lamentado.

No obstante, Traoré ha prometido que sus fuerzas "llegarán pronto a las zonas de las que hemos estado ausentes durante años". "Nos esperan batallas muy duras, como es de esperar, pero para eso estamos aquí. No habrá lugar de este país donde no podamos llegar", ha añadido.

Asimismo, Traoré ha confirmado que está planeando efectuar "cambios parciales" en la Constitución del país, un documento que ve como el reflejo de "un puñado de iluminados en detrimento de la masa popular". "El texto actual, tal y como está escrito, no nos permite evolucionar en paz", ha añadido durante su comparecencia, recogida por el portal Burkina24.