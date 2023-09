Estados Europa vuelve a dominar los 'foursomes' y se acerca a la Ryder Cup

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Después de un viernes apabullante para los de Luke Donald, que no perdieron ningún partido y amasaron ya una importante ventaja (6,5-1,5), su rival estaba obligado a despertar este sábado para mantener sus opciones de intentar a poner 30 años sin ganar en sueño europeo, pero, pese a cierta mejoría, su único consuelo fue ganar su primer partido de esta edición. Jon Rahm, de nuevo junto al inglés Tyrrell Hutton, aportó su punto antes de descansar para los 'fourballs'.

Europa no cedió demasiado terreno y además volvió a escribir otra página histórica en la competición gracias a la tremenda victoria por 9 y 7 del noruego Viktor Hovland y el sueco Ludvig Aberg ante el número uno del mundo, Scottie Scheffler, y el ganador de cinco 'majors', Brooks Koepka. Los americanos no ganaron ni un hoyo y entraron en los libros como las víctimas de la mayor victoria en 'foursomes' de la longeva historia de la competición.

El norirlandés Rory McIlroy, pese a no estar a su mejor nivel, se mantiene como el único jugador que ha ganado sus tres puntos después de firmar el pleno formando de nuevo pareja con el inglés Tommy Fleetwood. Los europeos se llevaron los tres primeros hoyos ante Jordan Spieth y Justin Thomas, una renta que aguantaron hasta el hoyo 12.

Ahí, sus rivales reaccionaron con dos hoyos seguidos para poner emoción al partido, pero fallaron en la salida del 17 y el número dos del mundo evitó más tensión con un gran 'putt' para enmendar un error previo de su compañero con todo a favor y ganar 2 y 1.

Max Homa y Brian Harman tuvieron el honor de dar la primera gran alegría al bando de Zach Johnson y subieron la primera victoria de los visitantes al imponerse con autoridad por 4 y 2 al irlandés Shane Lowry y el austriaco Sepp Straka después de una gran segunda parte del recorrido.

Quedaba por jugarse el último partido que medía a Jon Rahm y Tyrrell Hatton ante Xander Schauffele y Patrick Cantley, que se decidió a favor del bando europeo gracias a un gran golpe del vizcaíno en el hoyo 17 y cuando sus rivales parecían superiores.

El vasco y el inglés volvieron a mostrarse muy sólidos, sobre todo en la primera parte del recorrido y lograron ponerse tras el hoyo 8 con una ventaja de tres, que se mantenía tras el 11, por lo que parecía que el punto era casi seguro. Sin embargo, ahí apareció la reacción de los estadounidenses, capaces de ganar tres hoyos seguidos para empatar y dar vida a los de Zach Johnson, que necesitaban ese punto para salir con ganas a los 'fourballs'.

Rahm y Hutton supieron aguantar y no permitir que su rival se pusiese por delante, pese a no tener su mejor juego en esos momentos. En el hoyo 16, el inglés embocó un gran 'putt' y Schauffele no pudo meter el suyo para devolver la ventaja para un 17 donde la salida de Rahm dejó la bola a centímetros del hoyo. Cantlay replicó con otro gran golpe, pero la bola escupió el 'putt' de Schauffele y dio la victoria 2 y 1 a los europeos que podrían llegar al domingo con media Ryder Cup en el bolsillo.