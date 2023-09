La muerte de un legislador en Perú por falta de atención médica genera críticas al sistema de salud

LIMA (AP) — La muerte de un legislador en Perú por un infarto, que no fue auxiliado a tiempo debido a la falta de médico nocturno en un remoto puesto sanitario de la costa sur, generó críticas al sistema de salud nacional en medio de los mensajes de condolencias.

Antes de la medianoche del jueves, Hernando Guerra García, de 60 años, vicepresidente del Parlamento y perteneciente al partido conservador Fuerza Popular, se desmayó tras participar en un evento sobre minería en un distrito cercano al mar Pacífico llamado Punta de Bombón.

“Al no responder a la reanimación” fue llevado al centro de salud de esa zona donde no había médico nocturno. En la desesperación fue trasladado al hospital más cercano, a más de 35 kilómetros, pero murió en el camino, indicó un informe policial visto por The Associated Press.

De acuerdo al informe, un médico del “hospital II de Mollendo” certificó la muerte de Guerra García a las 00:50 horas de la madrugada del viernes debido a un diagnóstico de “probable infarto”. No se mencionaron más detalles. Punta Bombón está a 983 kilómetros al sur de Lima.

Conforme avanzó la jornada del viernes, la muerte del legislador generó mensajes de condolencia de la presidenta Dina Boluarte, de los ministros, del jefe de los militares, de los líderes empresariales y de casi todos los legisladores de diversos espectros políticos.

La excandidata presidencial derechista Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, recordó su inteligencia, su integridad, su lealtad y su compromiso. “Abrazo a su linda familia y sufro con ellos”, dijo.

Pero también derivó en críticas al sistema de salud peruano por la falta de atención médica inmediata al legislador.

”Urge que los servicios de salud se encuentren disponibles permanentemente, para que los ciudadanos puedan acceder a ellos de forma oportuna ante cualquier emergencia o urgencia, a fin de que no se afecte su salud de forma irreparable e incluso pierdan la vida”, se pronunció la Defensoría del Pueblo en un comunicado.

Según cifras oficiales, de los más de 8.000 centros de salud de primer nivel de atención en Perú, apenas el 5% está en buenas condiciones. Casi la mitad, el 45%, de estos centros carece de médico y en el resto no siempre lo tiene las 24 horas del día.

En la posta del distrito de Punta de Bombón, donde acudió el legislador, el médico se había retirado a las 20:00 horas, luego de trabajar 12 horas seguidas, informaron las autoridades de salud.

“En las postas médicas el trato es malo, los médicos siempre están estresados, malgeniados, no te atienden con calma, gritan a las embarazadas, a los niños que llegan con fiebre, eso vivimos los peruanos a diario”, se quejó a AP Ybis Rosales, una madre soltera de dos niños, que formaba una fila en un centro de salud de un distrito del norte de Lima. “Tu hijo tiene que estar muriéndose para que lo atiendan, si tienes suerte, si hay médico, si hace un buen diagnóstico”.