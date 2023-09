VÍDEO: Las inundaciones y lluvias récord en Nueva York colapsan la ciudad tras la declaración del estado de emergencia

El Departamento de Bomberos interviene en más de una veintena de rescates, aunque no se han notificado víctimas mortales

Los viajes por tierra, en el metro de la ciudad y en los principales aeropuertos de Nueva York (Estados Unidos) han quedado paralizados como consecuencia de un aguacero récord que ha afectado a toda la ciudad.

La gobernadora y el alcalde de la ciudad, Kathy Hochul y Eric Adams respectivamente, han declarado este viernes el estado de emergencia en la metrópoli, así como en Long Island y en el valle del Hudson, por las lluvias torrenciales con las que se han despertado los residentes de todo el gran área metropolitana, ahora mismo casi colapsada.

En una conferencia de prensa realizada a última hora de la mañana para abordar el mal tiempo, Hochul y Adams ha instado a los neoyorquinos a permanecer en el interior de sus hogares y mantenerse alejados de las carreteras.

"Esto es algo que no podemos tomarnos a la ligera, y no nos lo hemos tomado a la ligera", ha asegurado Adamas. "Esta es una condición climática peligrosa, y no ha terminado. Si están en casa, quédense en casa. Es momento de precaución", ha advertido.

Hasta la tarde, han caído casi 20 centímetros de lluvia en el aeropuerto JFK, según el Servicio Meteorológico Nacional, lo que convierte al viernes en el día más lluvioso desde que comenzaron a llevarse registros allí en 1948. El servicio advirtió de que la lluvia continuaría durante horas y de la amenaza de inundaciones continuas en autopistas, calles y pasos subterráneos. También se registraron graves daños en el metro de la ciudad.

"La ciudad está en el centro de la diana con esta banda de lluvia", ha aseverado el meteorólogo del NWS Dominic Ramunni.

MÁS DE UNA VEINTENA DE RESCATES

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés) ha tenido que intervenir para rescatar a personas en peligro por la crecida de las aguas, mientras había una alerta de inundación repentina en Manhattan, Brooklyn, Queens y Staten Island.

Media docena de personas han sido sacadas de sótanos inundados por el FDNY, con otros 15 rescatados de vehículos atrapados alrededor de la ciudad. Adams ha aclarado que no se han notificado víctimas mortales antes de responder a las críticas de que su administración no hizo lo suficiente para alertar a los neoyorquinos antes de la tormenta.

"Si a alguien le ha pillado desprevenido, debe de haber estado viviendo bajo una roca", ha expresado en 1010 WINS.

El aguacero ha hecho de este mes el segundo septiembre más lluvioso jamás registrado, según el mismo servicio. En consecuencia, los neoyorquinos se han despertado con enormes bloqueos en las carreteras, que han convertido sus desplazamientos matutinos en pesadillas húmedas y salvajes, con todas las líneas de metro de la ciudad cerradas, desviadas o funcionando con retrasos extremos, ya que las fuertes inundaciones en Brooklyn causaron estragos en todo el sistema.

La lluvias han inundado 150 escuelas de la ciudad. Una de ellas se ha visto incluso obligada a evacuar a sus alumnos, amenazados por la crecida de las aguas.

ESTADO DE EMERGENCIA EN LOS CINCO DISTRITOS

Hochul ha declarado el estado de emergencia en los cinco distritos, el valle del Hudson y Long Island, con la advertencia de que las lluvias podrían continuar hasta las primeras horas del sábado.

"He ordenado a todas las agencias estatales que proporcionen todos los recursos necesarios para hacer frente a este fenómeno meteorológico extremo", ha informado en un comunicado. "Es fundamental que todos los neoyorquinos tomen todas las precauciones necesarias y eviten las carreteras inundadas, que son algunos de los lugares más peligrosos durante las crecidas repentinas".

Por su parte, los senadores neoyorquinos Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand han enviado una carta a la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias en la que pedían una respuesta rápida a una posible solicitud de ayuda para catástrofes graves por parte del Estado de Nueva York.

"Con tantos neoyorquinos afectados, instamos a la FEMA a que esté preparada para participar en una Evaluación Preliminar de Daños con funcionarios estatales y locales", han solicitado los dos demócratas.

El viernes también se ha declarado el estado de emergencia en los suburbios del condado de Westchester debido a las condiciones peligrosas.

