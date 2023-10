Ana Mena revela su deseo de colaborar con Bizarrap: "Me fliparía. Tiene la capacidad de adaptarse al estilo que sea"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La cantante Ana Mena espera tener "algún día" la oportunidad de colaborar con el productor argentino Bizarrap, quien para promocionar su próxima sesión está utilizando el nombre de Bizapop.

"Me encantaría, creo que podría ser algo muy interesante. Bizarrap es un crack, me fliparía, ojalá se diera algún día la oportunidad, sería muy guay, muy chulo", ha señalado en una entrevista a Europa Press la cantante, que ha presentado 'Madrid City', un track pop-electrónico que sigue el camino de su éxito 'Las 12'.

Para la artista malagueña, Bizarrap, a quien admira "muchísimo", tiene la capacidad de adaptarse "a cualquier propuesta que le lleve cualquier artista, del estilo que sea". "Ahora se ha puesto Bizapop pero creo que puede meterle mano a cualquier estilo musical", ha precisado.

En referencia a las sesiones del productor argentino, que próximamente sacará la número '#57', Ana Mena ha explicado que son un espacio para sentirse "muy libre a nivel creativo". "Al menos eso es lo que él transmite, que se adapta a cualquier propuesta. Tengo esa intuición porque no le conozco pero me encantaría conocerle porque le admiro muchísimo", ha puntualizado.

"Las sesiones de Bizarrap cada uno se las toma como quiere. Hay artistas que han escrito enfocándose en algo que le ha pasado, con su pareja, amigos o cualquier situación de su vida privada o personal y otros cuentan cualquier historia. Las sesiones te las puedes tomar un poco a lo que sea porque es un espacio para sentirte muy libre a nivel creativo", ha manifestado.

A Ana Mena también le gustaría poder colaborar con otros artistas como Camila Camello, a quien considera "una superartistaza, supercarismática"; Feid, que le gusta "mucho"; Karol G; y, aunque no tenga "nada que ver" con su estilo pop, también con Fito & Fitipaldis, Niña Pastori o Diego El Cigala.

UNA ARTISTA DEL POP CON INFLUENCIA DE LAS FOLCLÓRICAS

Sobre su nueva canción, 'Madrid City', la cantante, que se define como una artista que nada siempre dentro del pop, ha destacado que "es un poco la hermanita de 'Las 12'. "No se distinguen muchísimo porque la pretensión era esa, una canción dirigida a los clubs, la fiesta y pasárselo bien", ha afirmado.

"Siempre navego dentro del pop, aunque no me gusta estar haciendo siempre lo mismo, me gusta ir cambiando poquito a poco aunque siempre navegando dentro del pop que es donde está mi estilo, pero me aburro si hago siempre lo mismo", ha matizado Ana Mena, destacando que, en el primer día de sesión para componer 'Madrid City', dijo que había que hacer "'Las 12' 2.0", ya que este tema les dio "muchísimas alegrías el año pasado".

El videoclip de 'Madrid City', según ha subrayado, es un homenaje a un videoclip de Britney Spears, a quien considera "un icono para todos". "Ha significado mucho en mi vida, es un referente. Por supuesto también es un homenaje a Shakira o a Christina Aguilera. El videoclip también es un homenaje a Madrid, es una fiesta madrileña", ha agregado.

En este punto, ha recordado que desde pequeña también se ha nutrido "de todas las folclóricas" españolas, como Marifé de Triana o Rocío Jurado. "Las grandes del flamenco me han alimentado siempre de alguna manera, lo llevo en la sangre. También Whitney Houston o Beyoncé", ha dicho.

"Siempre escuché desde pequeña a las grandes de las canciones españolas y fue lo primero que empecé a cantar cuando tenía siete u ocho años. Las grandes voces del flamenco siempre me han alimentado de alguna manera porque lo llevo en la sangre, es con lo que me he criado y son mis recuerdos", ha incidido.

Ana Mena ha asegurado que su evolución como artista ha sido "muy progresiva", ya que empezó a trabar en la música cuando era "muy pequeñita" y también haciendo cosas para ficción, como películas o series de televisión. "Cuando tenía diez u once años me presentaba a todos los concursos de coplas de flamenco", ha puntualizado.

Precisamente, se ha mostrado satisfecha de que su evolución haya sido "muy poquito a poco" al empezar desde muy pequeña en la industria musical porque ha aprendido "muchas cosas" y valora "el triple" todo lo bueno que le pasa, al ser consciente de que "las cosas cuestan mucho trabajo, mucho esfuerzo".

La cantante, que también ha conseguido tener un gran éxito en Italia, ha valorado que sus seguidores españoles e italianos "son muy parecidos, muy eufóricos, muy calientes, casi iguales" y ha reconocido que con Italia tiene una relación "especial" desde hace cinco o seis años, ya que allí vio un "punto de luz" que le daba "muchísima esperanza" y la acogieron "desde el minuto 1".

Así, ha añadido que Italia ha sido un país del que ha vivido "mucho musicalmente" y, además, la música italiana ha estado "muy presente" en su vida desde niña. "Voy cada cierto tiempo, veo a mis amigos, me lo paso bien, es un sitio donde también me considero en casa la verdad", ha apuntado.

"CIERTO MIEDO" POR LA INTRUSIÓN DE LA IA EN LA MÚSICA

Por otro lado, Ana Mena ha reconocido a Europa Press que tiene "cierto miedo" por la intrusión de la Inteligencia Artificial en la industria musical, por lo que ha reclamado que "se empiece a tratar legalmente ese tema, porque no se sabe cómo puede llegar a dispararse" esta tecnología el día de mañana.

"Sería un poco frío hacer las cosas sin contar con los artistas, de una manera tan artificial, tan fría. Vamos a ver en qué desemboca. A priori me da un poco de miedo, cuando vemos vídeos que han puesto la voz de Ana Mena a una canción, no es algo que me entusiasme demasiado, no me emociona", ha lamentado.

También considera que sería "frío" si el día de mañana la gente fuera a conciertos donde se ponga la imagen artificial de un artista, ya que "no es el artista el que está en el escenario, ni el que en algún momento cambia o hace una variación en su canción porque está viviendo el directo y habla con los fans de manera directa y sincera".

"Me parecería extraño, muy raro. En un concierto me gusta ver a un artista en directo y ver cómo cambia cosas y adapta cosas al directo y cómo se dirige al público y le cuenta cosas de cómo ha creado su proyecto, y habla de tú a tú a la gente, sería un poco extraño", ha concluido la cantante.