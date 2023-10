EEUU considera promover antibiótico para prevenir enfermedades sexuales

NUEVA YORK (AP) — Las autoridades de salud estadounidenses planean promover un antibiótico común que hombres homosexuales y bisexuales podrán tomar al día siguiente de tener relaciones, a fin de evitar algunas enfermedades comunes de transmisión sexual.

La propuesta de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) fue divulgada el lunes, y los funcionarios prevén finalizarla tras un período de 45 días en que recibirán comentarios públicos. Debido al aumento de las enfermedades sexuales, “se necesitan con urgencia más herramientas”, indicó el doctor Jonathan Mermin de los CDC.

La propuesta surge luego que estudios hallaron que algunas personas que recibieron el antibiótico doxiciclina en los tres días posteriores a relaciones sexuales no protegidas tenían mucho menos probabilidades de contraer clamidia, sífilis o gonorrea comparado con personas que no tomaron la píldora tras tener sexo no protegido.

La propuesta abarca específicamente el sector de la población que más ha sido estudiado: hombres gays y bisexuales, y mujeres transgénero que tuvieron una enfermedad sexual en los 12 meses previos y que tenían alto riesgo de ser infectados nuevamente.

Hay menos indicios de que el antibiótico funciona en otras personas, como hombres o mujeres heterosexuales. Pero eso podría cambiar a medida que se hagan más estudios, afirmó Mermin, quien supervisa la lucha contra las enfermedades sexuales por parte de los CDC.

Aun así, es una de las pocas ideas eficaces de prevención en “un campo donde desde hace tiempo escasea la innovación”, dijo Mermin. Entre las otras ideas están una vacuna contra el virus del papiloma humano y píldoras contra el VIH, indicó.

La doxiciclina, un antibiótico de bajo precio que está disponible desde hace 40 años, es un tratamiento contra problemas como el acné, la clamidia y la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas.

Las directrices de los CDC se basan en cuatro estudios en que se usó doxiciclina contra enfermedades bacteriales de transmisión sexual.

Uno de los estudios más influyentes fue uno publicado en el New England Journal of Medicine este año. Halló que hombres gay, hombres bisexuales y mujeres transgénero con infecciones sexuales previas que tomaron esas pastillas tenían aproximadamente 90% menos probabilidades de contraer clamidia, aproximadamente 80% menos probabilidades de contraer sífilis y más de 50% menos probabilidades de contraer gonorrea, comparado con personas con los mismos antecedentes que no tomaron esas píldoras.

___

The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de salud y ciencia de parte del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes. La AP es la única responsable del contenido.