El PP acusa a Sánchez y el PSOE de querer "tomar el pelo" a la gente con su campaña de "pedagogía" sobre la amnistía

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, de lanzar el "señuelo" del "referéndum" para no hablar de la amnistía y ha avisado que los españoles "no son tontos". Tras emplazarle a hablar "claro" y "sin eufemismos", ha criticado que el PSOE vaya a hacer "pedagogía" de la amnistía y el referéndum y que "desempolve" la "España multinivel" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que, a su juicio, significa "una España desigual" con CCAA "de primera y de segunda".

"El PSOE y Sánchez han dado la instrucción a sus líderes y a sus diputados de recorrer los territorios para hacer pedagogía de la amnistía y del referéndum. Esto es muy grave", ha proclamado Bendodo, para añadir que esa campaña de intentar "convencer" de que lo que se pretende hacer "no es tan malo" es "sinónimo" de "tomarle el pelo" a los españoles.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Bendodo ha asegurado que el partido está "muy satisfecho" con el debate de investidura de la pasada semana porque el líder del PP estuvo "a la altura", como un "dirigente responsable y de Estado".

CRITICA EL "PLANTÓN" DE LOS INDEPENDENTISTAS AL REY

"Está claro que no conseguimos una victoria numérica, pero sí una clara victoria ética y de principios", ha aseverado, para subrayar que "no es negociable" una amnistía, un referéndum, romper la igualdad de los españoles y quebrar la división de poderes.

Bendodo ha asegurado que Feijóo logró 172 escaños mientras que Sánchez acudirá a ver al Rey con 152 escaños "en el mejor de los casos", dado que los cinco diputados de Podemos no han dicho "claramente qué van a hacer si no hacen ministra a Irene Montero".

"Dejen cinco más en el aire, a bastantes más votos para una mayoría absoluta que Feijóo", ha exclamado, al tiempo que ha criticado que los independentistas hayan vuelto a dar "plantón" al Rey, "despreciando otra vez" la Carta Magna.

URGE A SÁNCHEZ A SALIR DE LA "AMBIGÜEDAD" Y EL "SILENCIO"

Bendodo ha señalado que esos valores básicos de la democracia no pueden quedar "orillados" en el Estado de Derecho y ha añadido que así se lo expondrá de nuevo al Rey en la ronda de consultas que ha abierto esta semana.

En este punto, ha emplazado a Pedro Sánchez a salir "de una vez de la ambigüedad y el silencio" en el "escondite en el que está", de forma que se exprese con la "misma claridad" con la que habló Feijóo, al marcar los límites para ser investido.

"Sánchez tiene que aclarar ya, de una vez por todas, si está dispuesto a impulsar una Ley de Amnistía", ha apostillado, para añadir que también tiene que explicar qué son "esos detalles técnicos que dice ERC que faltan para cerrar la amnistía". De la misma manera, ha dicho que debe esclarecer si está dispuesto a impulsar "un referéndum en Cataluña y cómo lo llevaría a cabo.

"Los españoles no somos tontos y el referéndum no puede ser el cebo para la amnistía, la excusa para la amnistía", ha resaltado, para avisar que por ahí no están "dispuestos a tragar ni el PP ni la inmensa mayoría de los españoles".

Dicho esto, ha indicado que ya conocen las "maniobras" de Sánchez y la última ha sido lanzar "el señuelo del referéndum" para "no hablar de la amnistía". "Los españoles tontos no somos", ha dicho, para añadir que "igual de grave es una cosa que la otra". A su entender, es grave que se pretenda "enterrar la división de poderes y alentar la impunidad".

CRITICA QUE "DESEMPOLVE" LA ESPAÑA MULTINIVEL DE ZAPATERO

Además, ha criticado que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, haya "desempolvado" la "España multinivel de José Luis Rodríguez Zapatero", algo que no puede ser "casualidad". "Yo le pido a Sánchez que evidentemente no use eufemismos, que se deje de rodeos, que se deje de marear la perdiz, que no engañe a la gente y hable claramente", ha manifestado.

Según ha recalcado, la España multinivel "significa una España desigual, de dos velocidades, con Comunidades Autónomas de primera y de segunda" que es "precisamente lo que quieren los nacionalistas y los independentistas".

En este punto, ha criticado que Sánchez esté dispuesto a "consentir" eso "con tal de mantenerse sentado en el sillón de la Moncloa" y mientras tanto ataque a históricos socialistas como Felipe González o Nicolás Redondo "por hablar". "Este sanchismo que se ha podemizado y aplica las purgas soviéticas contra los que piensan diferente, pregúntele a Nicolás Redondo", ha exclamado.