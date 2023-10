El VAR iba a reducir los errores. Ahora la integridad de la Liga Premier está en entredicho

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Se suponía que el VAR iba a acabar con todo esto.

El gol de Luis Díaz, erróneamente invalidado, en la derrota de Liverpool por 2-1 de visita a Tottenham el sábado, ha provocado todo un escándalo en el fútbol inglés en el que Liverpool — el club afectado — advirtió en un comunicado que "exploraremos la gama de opciones disponibles, dada la clara necesidad de escalamiento y resolución”.

No se especificaron esas “opciones”. The Associated Press contactó a Liverpool y la PGMOL (el organismo arbitral de fútbol profesional) en procura de una aclaración.

Pero el tono del comunicado de Liverpool el domingo plasmó el grado de frustración del club por el error de Darren England, el encargo del videoarbitraje, al no dar por bueno el gol de Díaz, pese a que todas las repeticiones mostraban al atacante colombiano perfectamente habilitado.

La PGMOL reconoció después que fue un “error humano significativo”. England y su asistente Dan Cook no pudieron trabajar el resto del fin de semana.

El gol de Díaz hubiera puesto a Liverpool arriba 1-0 ante Tottenham. La victoria hubiera dejado al equipo Jurgen Klopp como líder, por encima del actual campeón Manchester City.

“Queda claro que la aplicación correcta de las reglas del fútbol no se hizo, socavando la integridad deportiva”, dijo Liverpool. "Aceptamos plenamente las presiones a las que se ven sometidos los árbitros, pero se supone que la existencia y la aplicación del VAR deberían aliviarlas, no agravarlas.

Todo apunta a que el error del sábado fue por culpa de una falta de concentración y comunicación. El fallo habría sido consecuencia de que el VAR creyó que el gol de Díaz había sido declarado válido.

El VAR analizó la acción y confirmó que Díaz estaba en posición correcta. El problema estuvo en que creían que el árbitro del partido había dado validez al gol. El VAR indicó que la acción había sido revisada y comunicó que decisión fue la acertada. Pero el referí en realidad había señalado un fuera de juego.

La tecnología del videoarbitraje debutó en la Liga Premier al comienzo de la temporada de 2019-20 tras un largo debate sobre el uso de las repeticiones.

Aunque el VAR permite a los colegiados revisar a fondo las incidentes en una pantalla de televisión, la posibilidad de un error humano persiste.

La pasada temporada, el VAR no anuló un gol de Ivan Toney ante Arsenal, con el cual Brentford sacó un empate que le costó a los Gunners despegarse por siete puntos en la cima de la Premier.

“No fue un error humano, fue no entender tu trabajo”, se quejó el técnico de Arsenal Mikel Arteta entonces. Su equipo acabó la temporada en el segundo lugar, cinco puntos detrás del Man City.

Esta misma temporada, Wolverhampton fue la víctima cuando no se pitó un clarísimo penal ante el Manchester United cuando el arquero Andre Onana embistió a Sasa Kalajdzic en los descuentos del encuentro en Old Trafford.

El técnico de Wolverhampton Gary O’Neil dijo que recibió una disculpa por parte de la PGMOL.

Las disculpas, sin embargo, no rectifican errores tan costosos.

“No conseguiremos puntos por ello, así que no sirve de nada”, dijo Klopp el sábado. “Nadie espera que las decisiones en la cancha sean correctas al 100%. Creo que todos pensamos que la llegada del VAR facilitaría las cosas".

La PGMOL prometió un análisis completo sobre el incidente.