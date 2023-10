Illa no da por hecha la amnistía y ve el referéndum un "inmenso error que no se puede hacer y un callejón sin salida"

BILBAO, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente del grupo parlamentario socialista en Cataluña y líder del PSC, Salvador Illa, ha afirmado que "no da por hecho nada", incluida la amnistía, y ha asegurado que el referéndum que plantean como condición ERC y Junts para apoyar una investidura de Pedro Sánchez como presidente es "un inmenso error" y supone "un callejón sin salida que no se puede hacer".

Illa ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, donde ha tomado parte en el encuentro 'Objetivo Actualidad' organizado por el diario El Correo, en el que ha puesto en valor la "cultura política" que se respira en Euskadi".

A su juicio, el oficio político que existe en Euskadi es "un ejemplo muy pertinente hoy", y ha añadido que tener oficio político significa, en primer lugar, "escuchar a la sociedad cuando habla" en las urnas como el 23J y también "distinguir planos y momentos". En este sentido, ha señalado que hay que entender que se requiere "un marco de estabilidad en España", que es "plural y diversa".

Salvador Illa ha subrayado el "contraste" entre el oficio político que ve en el País Vasco y el que se observa en "algunos ámbitos de la política catalana". Por ello, ha pedido a los partidos independentistas catalanes que "tomen ejemplo del oficio político de los partidos nacionalistas vascos".

El líder del PSC ha destacado que, tras la "investidura fallida" de Alberto Núñez Feijóo, hoy se ponen en marcha de nuevo los mecanismos previstos en la legislación "para ver si procede otorgar a Pedro Sánchez la posibilidad de ser investido como presidente del Gobierno" y, respecto a si cree que se volverá a las urnas el 14 de enero, ha respondido que ya tiene "planes" para ese día, pero no le importará cambiarlos, si "hay que hacerlo".

En el caso de que no se produzca esa repetición electoral, ha apuntado que ello significará que se ha articulado la "España real, diversa, y plural" y se ha hecho "en el marco de la Constitución, como no puede ser de otra forma". Illa ha defendido la necesidad de pactar y hacerlo bajo el principio de realidad, con "políticos racionales y prudentes".

CATALUÑA Y GOBIERNO SÁNCHEZ

Salvador Illa ha asegurado que estos últimos cuatro años, con el Gobierno presidido por el presidente Pedro Sánchez, "han sentado bien en Cataluña" y ha dado "sus frutos". "Hay un mejor clima en las instituciones, mejor clima de convivencia en la ciudadanía y hay un mejor funcionamiento de nuestra economía", ha manifestado.

El líder del PSC cree que merece la pena explorar cómo seguir desarrollando "estas políticas que ha liderado el presidente Sánchez en relación a Cataluña". "Explorar las posibilidades de este camino que se inició con el presidente Sánchez es casi una obligación, por no decir un mandato de las urnas", ha añadido.

El dirigente socialista ha indicado que lo están haciendo bajo "dos grandes ejes, el de la coherencia y el de la Constitución", porque ese es el marco que "permite a cada cual expresar su proyecto político".

Salvador Illa ha señalado que también es una "obligación ser claros" como, a su juicio, lo han sido con el comunicado conjunto del PSOE y del PSC, en el que decían "dónde no hay camino, dónde hay un callejón sin salida" y que es en "insistir por parte de algunos en ahondar en la división y en la ruptura".

"¿Cómo vamos a ahondar en la división y en la ruptura en el ámbito de una Europa que está en un camino, en un horizonte federal?", ha indicado Illa, que ha defendido "explorar" y avanzar "en coherencia y siempre dentro del marco de la Constitución por este camino que ha dado frutos".

AMNISTÍA

Tras indicar que Cataluña "no puede desarrollarse al margen de España y de Europa", Illa, cuestionado por si da por hecha la amnistía, ha asegurado que "no da nada por hecho" y lo que "da por hecho es lo que dijeron los ciudadanos el 23 de julio y en Cataluña de "una forma muy rotunda".

"Dijeron: sigan por este camino en Cataluña y eso es lo que hay que explorar y lo que estamos explorando porque es nuestra obligación, una vez que Feijóo no ha conseguido la confianza de la Cámara", ha dicho Illa que ha señalado que su apuesta se resume en cuatro palabras -prudencia, paciencia, discreción y Constitución-.

REFÉRENDUM

Illa ha afirmado que el referéndum que plantean Junts y ERC como condición para una investidura de Pedro Sánchez, es "más que una línea roja, un inmenso error" y "no es lo que los ciudadanos quieren". "Y hemos sido muy claros que por ahí no hay camino", ha añadido.

Tras indicar que no hubo nunca una mayoría social en Cataluña "a favor de recorrer el camino que se recorrió en 2017 y que ahondó en la división de la sociedad", en referencia al anterior referéndum, ha señalado que lo había de "raíz" en ese planteamiento era "una falta de constatar la pluralidad de la sociedad catalana".

Por ello, según ha manifestado, están empeñados en que haya diálogo entre catalanes que permita "llegar a un consenso mínimo" y ha apelado a todos pero, especialmente, a las fuerzas independentistas catalanas a "reconocer esa pluralidad de la sociedad catalana". Ha añadido que ERC, Junt y la CUP "son necesarios para este proyecto de España plural y diversa".

Entre los distintos proyectos, ha señalado que hay una parte "menguante" pero "significativa" que tiene un "proyecto que es independizar Cataluña", que él no solo lo comparte sino que "combate políticamente".

Según ha explicado, lo que han intentado hacer en Cataluña, es tener "una mirada, un punto generosa para salir del bloqueo". A su juicio, hacen "bien, lo que se tiene que hacer" explorando "cómo coherentemente pueden evolucionar estas políticas, siempre dentro del marco de la Constitución".

Respecto a si puede ser una vía el artículo 92 de la Constitución, que recoge que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos de los españoles, Illa, que no teme una "fractura" dentro del PSOE, se ha remitido al comunicado conjunto del PSOE y del PSC que fue "muy explícito".

GOBIERNO GENERALITAT

Por otra parte, ha subrayado que Cataluña "tiene energía y funciona", de manera que cree que "no falla el país", sino que "lo que no funciona en Cataluña, es su Gobierno, "un Gobierno débil, que no se deja ayudar" y "no acaba de permitir esta expansión de la sociedad catalana".

Tras asegurar que los socialistas no han ido a "entorpecer", ha señalado que el Gobierno catalán "quiere ir solo". "Y este es el gran error, y lleva a que el Gobierno de Cataluña, en estos momentos, más que permitir el crecimiento, el desarrollo y la expresión con toda su fuerza de la sociedad catalana, en muchas ocasiones, actúe como camisa de fuerza ante la sociedad catalana", ha denunciado.

También ha señalado que existe una "pugna paralizante en lo interno en Cataluña" entre las distintas expresiones del bloque soberanista, "en lugar de ayudar a que el país vaya hacia adelante" y que, además, "en algunos momentos, puede poner en riesgo también el generar un marco de estabilidad en España que permita desarrollar a Cataluña y al conjunto de España".

Además, ha esperado que esa "rivalidad de independentistas" no haga fracasar las negociaciones para la investidura de Sánchez, pero se muestra "prudente".

Sobre la posibilidad de unas nuevas elecciones en Cataluña, ha asegurado que la facultad de convocarlas es del president. "Es bueno que los tenga presente él, que no depende solo de él la fecha electoral, pero que nosotros de momento no tenemos ninguna intención de activar", ha manifestado.

Por otra parte, no se muestra favorable a un Concierto para Cataluña, y defiende trabajar por que tenga una "buena financiación", pero rechaza "privilegios", mientras reclama "mucha más autoexigencia", ya que todo parece que "es culpa de los demás".