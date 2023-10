“Que el Señor sea nuestra fuerza”: obispo de Tampico pide apoyo por el colapso de iglesia

Durante la tarde de este domingo se derrumbó el techo de la iglesia de la Santa Cruz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, y que dejo varias personas atrapadas. Al lugar de los hechos acudieron servicios de emergencia para emprender labores de rescate, de momento con un reporte preliminar se confirmó la muerte de siete personas mientras se oficiaba un bautismo.

Ante la tragedia, por medio de las redes sociales de la Diócesis de Tampico, el obispo José Armando Álvarez Cano emitió un mensaje para solicitar apoyo a la comunidad de la entidad con las labores de rescate y la donación de víveres.

“Queridos amigos que la paz de Dios esté con ustedes. Hoy estamos viviendo un momento muy difícil en nuestra Diócesis de Tampico, se ha colapso del techo de una iglesia, de la Santa Cruz, estando en la celebración de la Eucaristía (…) A todas las personas que están cerca del lugar, les pedimos que nos ayuden y colaboren con los artículos solicitados”, expresó.

El obispo Álvarez Cano agradeció a las autoridades y la ciudadanía por el apoyo brindando en esta emergencia. Asimismo, externó que las parroquias y comunidades estarán al pendiente de lo que se pueda ocupar.

Para finalizar el video, pidió a la población una oración que ayudará a estar unidos de corazón ante este suceso tan lamentable, “con esta tragedia que el Señor nos ayude y sea nuestra fuerza”. Aseguró que cuando tengan más datos se darán a conocer.

Por su parte, la Parroquia de la Santa Cruz de Ciudad Madero compartió una publicación en su Facebook Oficial donde alertó a la población ante posibles fraudes en los que se solicita dinero para apoyar a las víctimas.

“Aviso Oficial: No tenemos ninguna cuenta de apoyo para depositar. Estaremos publicando las cuentas más adelante, pero por el momento no estamos pidiendo apoyo a ninguna cuenta. Favor de no depositar (…) Ayúdanos a difundir”, citó.