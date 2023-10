Alok encuentra esperanza en la filantropía

NUEVA YORK (AP) — Alok es uno de los DJ más importantes del planeta, pero con tan sólo 32 años ya ha aprendido que la fortuna y la fama no equivalen a felicidad.

“Tenía 24 años. Era el DJ número uno de Brasil. Tuve éxito financiero, popularidad. Y sentía un enorme vacío porque dije ‘si este es el sentido de la vida para mí, la vida no tiene sentido’”, dijo el astro brasileño de la música electrónica.

Alok luchaba contra otro ciclo de depresión, un trastorno mental que experimentó por primera vez a los 10 años. Al embarcarse en una búsqueda para encontrar ese sentido a su vida, Alok visitó la selva amazónica para conectarse con la naturaleza y conoció al pueblo indígena yawanawá. Luego visitó África con el grupo humanitario Amigos Sin Fronteras, lo que le cambió la vida.

Alok, que no creía en Dios en ese momento, en parte debido a la pobreza global desenfrenada, tuvo un encuentro con una anciana ciega y tan hambrienta que se había atado una cuerda alrededor del estómago para sentir menos dolor.

“Ella me dijo que estaba orando para que Dios, que alguien fuera allí y la ayudara. Y luego le dije: ‘Escucha, Dios, no existe’... Y luego su respuesta cambió mi vida para siempre”, dijo, recordando que la mujer le dijo que oró, escuchó a Dios y sabía que estaba presente. “Lo tenía todo y me quejaba… a partir de ese momento ya no pude abandonar (a Dios)”. Después de eso, comenzó a dedicarse a iniciativas filantrópicas y “empecé a quitar ese vacío en mi corazón”.

Actualmente el DJ número 4 del mundo, según el ranking de DJ Mag, Alok lanzó su muy esperada colaboración “Jungle” con The Chainsmokers y Mae Stephens en septiembre y ha convertido en una prioridad hacer del mundo un lugar mejor si dejar de hacer bailar a la gente.

Conocido por colaboraciones y remezclas con artistas como John Legend, Dua Lipa y The Rolling Stones, Alok participó en las festividades de la Semana del Clima de las Naciones Unidas en septiembre por segundo año consecutivo. En representación de su Instituto Alok, una organización sin fines de lucro, fue anfitrión del panel “El futuro es ancestral: la música, una tecnología secreta de los pueblos indígenas”, que destacó cómo la música puede ayudar a preservar la cultura indígena, incluidas las lenguas tradicionales.

Recientemente, los pueblos indígenas brasileños celebraron la decisión de la Corte Suprema de consagrar sus derechos territoriales, cuando una demanda intentaba impedir que un grupo indígena ampliara el tamaño de su reclamo territorial.

“Siempre tenemos la mentalidad de que los indígenas son salvajes y tienen una cultura menos desarrollada... lo que existe son valores y objetivos diferentes”, dijo Alok, quien lanzó “Car Keys” con Ava Max este verano. “Nunca tuvieron la oportunidad de contar su propia historia, o (generalmente) la cuenta otro, generalmente un hombre blanco”.

Alok, que también participa en programas filantrópicos en tres países africanos, se ha dedicado a garantizar que las comunidades indígenas brasileñas tengan voz y está trabajando para ampliar sus voces con un próximo álbum, titulado “The Future is Ancestral” que saldrá el próximo año y contará con músicos indígenas.

“No lanzaré el álbum como Alok, lo lanzaré como productor porque siento que ¿quién tiene que estar al frente? …los pueblos indígenas. Y no puedo ser yo quien los represente, un hombre blanco”, dijo Alok, quien a través de la tribu yawanawá se conectó con otros músicos tribales en todo Brasil. “Siempre estamos hablando de proteger el bosque y esas cosas, pero estamos tan desconectados del bosque... una muy buena manera de hacerlo es escuchando las canciones indígenas”.

El artífice de los temas “Hear Me Now” y “All By Myself”, que han acumulado cada uno casi 700 millones y 100 millones de reproducciones en Spotify respectivamente, encabezó el espectáculo más grande de su carrera a principios de este mes en el histórico Hotel Copacabana Palace de Río de Janeiro, que celebró su centenario. De forma similar a un Times Square en la víspera de Año Nuevo, miles de personas festejaron en la playa de forma gratuita con la música de Alok, mientras millones más transmitían en línea y miraban por televisión. Fuegos artificiales brillaban en el cielo mientras Alok hacía girar sus tornamesas desde la cima de una pirámide futurista gigante.

Pero cuando llega el momento de los festivales internacionales, residencias y presentaciones recientes, no verás a este DJ casado y padre de dos hijos quejándose.

“(Estoy) muy cansado, pero muy feliz también porque honestamente estoy haciendo lo que amo y estoy viendo tantas cosas suceder y todos los sueños materializándose … (pero) parece que no he dormido los últimos cinco meses”, dijo Alok, quien también se ha visto envuelto en una controversia sobre derechos de autor. “Se trata más bien de cómo puedo encontrar el equilibrio para estar con mi familia y hacer todo esto. Pero estoy muy feliz”.

Nació en Goiânia, en el corazón agrícola de Brasil, Alok es hijo de dos influyentes DJs de psytrance underground, Swarup y DJ Ekanta. Su hermano gemelo, Bhaskar, también es DJ y productor profesional, ambos aprendieron a tocar discos cuando eran niños. Alok dice que sus padres no los obligaron a dedicarse a la música.

A pesar de que Alok es conocido en América Latina, Europa y China, busca tener más seguidores en Estados Unidos.

“Nos da una validación... siempre nos han enseñado que en nuestro país lo mejor es lo que viene de fuera, de América y Europa, y que somos inferiores”, dijo. “Eso no es cierto, pero lo cierto es que tenemos que trabajar mucho para cruzar las fronteras y estar aquí”.

Alok destacó el reciente triunfo de su compatriota Anitta en los Premios MTV a los Videos Musicales (VMA por sus siglas en inglés) en la categoría de mejor video latino, que ha dominado dos años consecutivos, como un motivo de orgullo, no sólo para Brasil, sino para él mismo.

“Sigo pensando que hay muchas cosas (por lograr). Y cada vez que piensas que eres demasiado grande, simplemente ya no dejas espacio para crecer. Siento que siempre estoy empezando”.

