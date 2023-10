Compradores huyen de un gran centro comercial en Bangkok tras reportes de disparos

BANGKOK (AP) — Cientos de compradores huyeron el martes por la tarde de un gran centro comercial en el centro de la capital de Tailandia, Bangkok, luego de que en el interior se escucharon lo que parecían ser disparos.

No estuvo claro de inmediato si se habían efectuado disparos, pero la policía dijo que había heridos y algunos compradores asustados seguían atrincherados en el interior del centro comercial Siam Paragon.

El incidente llevó a las autoridades a cerrar el acceso a una de las principales paradas de transporte público de la ciudad, ubicada en las inmediaciones, coincidiendo con el inicio de la hora punta vespertina y durante un intenso aguacero, según un reportero de The Associated Press presente en el lugar.

Pudo verse a personal de emergencias entrando al inmueble mientras las sirenas sonaban en el exterior.

Los agentes de la zona recibieron la orden de asegurar la zona, indicó Archayon Kraithong, vocero de la policía, que añadió que ofrecería más detalles lo antes posibles.

En su página oficial de Facebook, la policía afirmó que había heridos.

Los testigos dijeron que una multitud de personas salió del edificio, uno de los varios centros comerciales ubicados en una zona frecuentada tanto por turistas como por tailandeses adinerados.

La turista china Liu Shiying dijo a la AP desde dentro del inmueble que vio a gente corriendo y diciendo que alguien había abierto fuego. En el interior del centro comercial sonó una alarma y se apagaron las luces, añadió apuntando que seguía a cubierto dentro del recinto.

“Estamos escondidos. ¿Quién se atreve a salir?", apuntó.

Varios videos publicados en redes sociales mostraban a gente que salía corriendo del inmueble. La televisora pública ThaiPBS dijo que se escucharon varios sonidos similares a disparos, pero no ofreció más detalles. La web noticiosa The Standard indicó que no había reportes de víctimas de inmediato.

No fue posible contactar de inmediato con la dirección del centro para realizar comentarios.