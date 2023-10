El PP hace valer su mayoría en el Senado para aprobar una iniciativa contra la amnistía, con el rechazo del PSOE

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El PP ha aprovechado su mayoría absoluta en el Senado para sacar adelante una iniciativa que censura una hipotética ley de amnistía en la negociación entre los independentistas y Pedro Sánchez, algo que ha contado con el rechazo del PSOE alegando que es una moción "para la confrontación".

Los de Alberto Núñez Feijóo han llevado esta iniciativa al Senado para hacer prevalecer su ventaja parlamentaria en la Cámara Alta justo en el momento en el que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha anunciado que el Rey Felipe VI ha encargado a Pedro Sánchez la investidura para formar Gobierno.

En este contexto, la iniciativa, que finalmente ha salido adelante, insta al Gobierno manifiesta su "absoluta reprobación de toda negociación política destinada a la obtención de apoyos parlamentarios para la investidura como presidente del Gobierno que incluya, como contrapartida, la concesión de una amnistía, expresa o velada".

Para defender esta moción, el PP ha confiado en su senador por León, Antonio Silván, que ha expresado su rechazo a esta posible amnistía y al referéndum que mantienen los independentistas como condición para investir a Pedro Sánchez.

Para ello, ha censurado el encuentro entre el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz. "Lo que en estos días estamos viviendo en España no va de partidos, no va de bloques, no va de territorios, va de valores, de principios, de derechos", ha defendido.

EL PSOE LO TILDA DE CONFRONTACIÓN

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, ya había adelantado durante el debate de la moción su rechazo a la iniciativa, recordando que habían presentado una enmienda que hablaba del diálogo y la convivencia.

"No cuenten con nosotros para la confrontación porque nosotros estaremos para el diálogo", ha proclamado la dirigente socialista, justo antes de darse a conocer que el Rey Felipe VI había encargado a Pedro Sánchez la investidura.

En cualquier caso, la portavoz socialista ha afeado al PP que lleve esta iniciativa al Senado para "autovotarse", considerando que la moción "es la demostración de la causa del fracaso de Feijóo". A su vez, se ha mostrado convencida de que habrá un Gobierno "que prevalezca el pacto y la negociación".

"Los socialistas vamos a seguir trabajando para rehacer lo que se rompió y que llevamos cuatro años intentando rehacer, que es la convivencia y es el reencuentro entre catalanes y entre catalanes y el resto de españoles, y les pido que nos dejen trabajar, al menos que nos dejen trabajar", ha sentenciado.

LAMBÁN, FIEL AL VOTO DEL PSOE

Precisamente, este Pleno ha servido para el estreno en la Cámara Alta del expresidente de Aragón Javier Lambán, que se ha mostrado muy crítico en las últimas fechas con la amnistía, aunque se ha alineado con el sentido de voto del PSOE y ha rechazado esta iniciativa.

Quién sí que ha apoyado esta moción ha sido Vox y UPN, por lo que finalmente ha contado con 139 votos a favor, por los rechazos de 107 senadores de PSOE, ERC-Bildu, Junts, PNV y Sumar, entre otros

Por su parte, la portavoz de ERC en el Senado, Sara Bailac, considera que esta moción "está alargando la agonía de la investidura fallida de Feijóo", y también ha vuelto a lanzar a Sánchez la condición del referéndum para negociar su investidura.