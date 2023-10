Lesión de Woodruff deja a Cerveceros sin uno de sus mejor abridores para enfrentar a Arizona

Uno de los pilares de Milwaukee quedó debilitado en la víspera de la postemporada.

El derecho Brandon Woodruff se perderá la serie de comodines de la Liga Nacional, privando a los Cerveceros de uno de sus mejores abridores para enfrentar a los Diamondbacks de Arizona.

“Es un duro golpe cuando pierdes a uno de tus mejores brazos", dijo Corbin Burnes, el abridor de los Cerveceros para el primer duelo. “No sabemos la gravedad y cuánto tiempo (se perderá). Pero significa que es otra oportunidad para que otro lanzador puede tomar su puesto y trate de igualar lo que él haría en el montículo”.

Cuando Milwaukee y Arizona se midieron por última vez, los Diamondbacks lideraban el Oeste de la Liga Nacional y los Cerveceros a duras penas se sostenían por encima de .500, con marca de 38-36.

Eso fue en junio. Los Cerveceros despegaron y tuvieron foja de 54-34 durante el resto de la campaña y ganaron la Central de la Nacional por ocho juegos.

Los Diamondbacks pasaron por altibajos tras la serie en Milwaukee, finalmente asegurando su primer boleto de playoffs desde 2017 en el último fin de semana de la campaña regular.

Arizona cerró la temporada con cuatro derrotas al hilo y apenas anotaron dos carreras al ser barridos en tres juegos por los Astros de Houston. Los Diamondbacks necesitan hacer despertar su ofensiva ante un rival que tuvo tiempo para dosificar a sus titulares y programar a su rotación con el orden que mejor deseaban.

Burnes, el ganador del Cy Young de la Nacional en 2021, ha dominado desde que permitió siete carreras en cinco innings en una derrota ante los Diamondbacks el 19 de junio. El derecho ganó cuatro aperturas seguidas en julio y cerró la campaña tolerando cuatro carreras limpias en sus últimos 22 2/3 innings.

Después de Burnes, Milwaukee tendría al dominicano Freddy Peralta para el segundo partido, en vez de Woodruff. Peralta registró marca de 12-10 y efectividad de 3.86 con 210 ponches en 165 2/3 innings.

Los Cerveceros también cuentan con uno de los mejores bullpens de las mayores, para liderar las mayores con una efectividad de 3.71. Devin Williams es el referente tras una campaña con efectividad de 1.53 y convertir 36 de 40 oportunidades de rescate.

“¿Que sí les conocemos? Sí”, dijo el mánager de los Diamondbacks Torey Lovullo. “Pero son equipo distinto. Están en los playoffs y cualquier cosa es posible”.

“Tienen la capacidad para alcanzar la cima”, comentó el derecho de los Cerveceros Adrian Houser.

Dado que los Diamondbacks no habían logrado asegurar su pase a los playoffs, no tuvieron otro remedio que recurrir a Zac Gallen y Merrill Kelly en el tramo final, así que no quedaron disponibles para el primer juego.

Esa asignación quedó para Brandon Pfaadt. El novato derecho empezó la campaña entre las mayores y la sucursal de Triple A en Reno, pero lanzó mejor en el cierre.

Pfaadt no permitió carreras en dos de sus últimas tres aperturas.

Gallen, el as de Arizona, probablemente abra en el segundo juego, con Kelly como el encargado para el tercero. Ambos se combinaron para una foja de 3-1 y efectividad de 1.67 en cuatro aperturas contra Milwaukee esta temporada.