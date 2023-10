Xavi: "Jugaremos en Oporto como líderes y con toda la ilusión de competir"

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que en el Barça se deben dejar los "fantasmas del pasado" en la Liga de Campeones de lado y pensar "en positivo" de cara a esta campaña, que afrontan con ilusión y con ganas de competir en escenarios, por ejemplo, como el Estádio do Dragão al que acuden líderes y con ganas de reivindicarse.

"Tenemos que dejar de lado el pasado y competir, y pensar en positivo. Hemos dado un paso adelante en cuanto a juego y hemos empezado muy bien, somos líderes y mañana jugamos como líderes con toda la ilusión y a competir", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, pidió dejar atrás los "fantasmas del tema 'Champions'. "Aquí tenemos a Gündogan, actual campeón, o a Cancelo. Podemos cambiar el chip y pensar que es una competición nueva, con otra plantilla, con más experiencia", valoró.

Para Xavi es clave tener jugadores con más experiencia, otros que por fin ganaron títulos como blaugranas, y haberse reforzado "bien". "Hemos trabajado más con ellos, la esperanza de poder estar al final al nivel que requiere y merece el Barça... Hay ilusión. Esto es lo que pensamos que puede cambiar, pero se tiene que demostrar", reconoció.

Con todo ello, Xavi quiere aprovechar esta "cita ideal" en Oporto para reforzar su mensaje. "Es un día grande, ante un buen rival, que es dinámico y tiene velocidad, con buenos jugadores individuales. Es un escenario perfecto para hacer un buen partido y veremos si somos capaces", detalló.

"Pienso en los tres puntos, mañana no es nada más que tres puntos. Es el partido más importante porque es el inmediato y son tres puntos ante un rival duro, histórico, con un campo espectacular. Bienvenido sea este reto y este escenario", recalcó.

Xavi llegará este miércoles en Oporto a los 100 partidos oficiales como entrenador del Barça. "Yo estoy bien, no estoy cansado para nada. Tengo empatía, estoy contento y feliz, estoy encantado y muy motivado en esta 'Champions', así se lo transmito a los jugadores", aseguró. En concreto, sobre mañana, tiene claro cómo jugará el equipo. "Me considero un técnico ofensivo y valiente y no hay que cambiarlo. Hay que tener equilibrio pero sobre todo ser valientes e ir al ataque", avisó.

Preguntado por João Félix, extremo que ha llegado cedido del Atlético de Madrid y que está de dulce, aseguró que el resumen es que el jugador portugués está "contento y feliz". "Le beneficia una posición donde potenciar su talento, mira por el equipo, y sale todo su talento. Es solidario, generoso y por eso le están saliendo las cosas", celebró.