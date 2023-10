(AMP.) Feijóo admite que le penalizó el "doberman" del PSOE de los pactos con Vox y que eso le costó la mayoría absoluta

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este miércoles que en las elecciones generales del pasado 23 de julio le penalizó que el PSOE sacara el "doberman" con los pactos de PP y Vox en varias comunidades autónomas, pero ha subrayado que él cree que decir la verdad a la gente no es "equivocarse" aunque eso le haya costado la mayoría absoluta. Además, ha asegurado que no le incomoda una foto con el presidente de Vox, Santiago Abascal, en la manifestación contra la amnistía que el próximo 8 de octubre se celebra en Barcelona.

"Hay fotos mías con el señor Abascal saludándonos en el Congreso de los Diputados. Yo le agradezco públicamente sus votos porque sin los 33 escaños de Vox yo no me hubiera podido presentar a la investidura y sin los 33 votos favorables de Vox yo no hubiera podido ser presidente del Gobierno", ha declarado Feijóo en una entrevista en Onda Cero, al ser preguntado expresamente si le incomoda una foto con Abascal en la protesta del próximo domingo que organiza Societat Civil Catalana (SCC).

Feijóo ha insistido en que agradece "mucho" los "votos incondicionados" de Vox y que ese partido asumiese "no estar en el Gobierno" en caso de ser investido presidente y llegar al Palacio de la Moncloa.

VOX, UN "SALVAVIDAS FANTÁSTICO" PARA SÁNCHEZ

En cuanto a si cree que el rechazo a Vox es lo que finalmente salvó a Pedro Sánchez en las generales del 23 de julio, Feijóo ha señalado que el objetivo del líder del PSOE "no es que no gobierne Vox" sino que "no gobierne el PP" y ha añadido que el partido de Abascal es un "salvavidas fantástico" para Sánchez.

"No acepto el hecho de que se imputa al Partido Popular los acuerdos con Vox, porque el Partido Popular intentó desde el principio cumplir la propuesta de la lista más votada", ha enfatizado, para quejarse de que el PSOE dijera que "no" a esa iniciativa del PP.

Dicho esto, ha afirmado que hicieron esos pactos con Vox en CCAA porque había unos plazos y se podían repetir elecciones en CCAA como Valencia o Extremadura, si bien ha reconocido que esos acuerdos influyeron negativamente en la campaña electoral. A su entender, eso lo sabía Sánchez y adelantó las generales para "intentar que la necesidad de pactar con Vox y no repetir en algunas comunidades autónomas pudiera movilizar al electorado de izquierdas".

"Y hemos de decir que esa segunda parte lo consiguió", ha aseverado, para recalcar que el PSOE trasladó que podía venir "la ultraderecha" a esas autonomías y "disminuir los derechos de los colectivos de LTBI" o "los derechos de las mujeres", así como" "privatizar la sanidad" o "privatizar la educación". "En fin, todo este doberman que ha montado el Partido Socialista, que ahora por cierto se ha olvidado", ha apostillado.

Al ser preguntado por qué no dijo en campaña que en ningún caso gobernaría con Vox si ganaba las generales y si cree que se equivocó por no hacerlo, Feijóo ha respondido que decir "la verdad a la gente no es equivocarse". Así, ha explicado que no podía negar que si necesitaba a Vox para llegar a Moncloa, iba a intentar obtener los votos de esa formación porque si no estaría "mintiendo a todos".

Feijóo ha asegurado que él no quería pactar con Vox pero ha añadido que antes que repetir elecciones en la Comunidad Valenciana o en Extremadura pensaron que "era mejor asumir el desgaste" de esos pactos, pese a estar en la campaña de las generales, y propiciar un gobierno "estable" en esas autonomías. "¿Y eso nos ha podido costar 10 diputados y, por lo tanto, la mayoría absoluta? Pues probablemente", ha resaltado.

Al ser preguntado por el hecho de que ese mismo argumento es el que emplea Pedro Sánchez al negociar con Junts, para no repetir las elecciones, Feijóo ha ironizado asegurando que de argumentos están "sobrados". "El problema es cuando el argumento coincide con la verdad o coincide con la mentira", ha apostillado.