(AMP.) Sumar confirma que Sánchez y Díaz hablaron de amnistía sin discrepancias, pero piden avances sociales y laborales

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Derechos Sociales en funciones, Nacho Álvarez, ha asegurado este miércoles, tras la reunión entre la líder de Sumar, Yolanda Díaz, y el del PSOE, Pedro Sánchez, que, en ese encuentro se ha hablado sobre la "amnistía", un asunto sobre el que ambas formaciones no tienen "discrepancias".

Eso sí, el responsable del equipo negociador de Sumar con los socialistas ha manifestado que sí mantienen "diferencias importantes" sobre el impulso de los avances en material social y laboral que exigen para reeditar el Gobierno de coalición.

"Nosotros venimos hablando con el Partido Socialista en esta y en todas las reuniones del conjunto de la agenda", ha admitido Álvarez, a la pregunta expresa de si este asunto se había tratado en la entrevista de este miércoles.

En declaraciones en el Congreso, Álvarez ha recalcado que Sumar no contempla otro escenario que el acuerdo con el PSOE, pero ha incidido en que no vale "cualquier Gobierno" sino que hay que ser "ambiciosos" y avanzar aún más en derechos sociales y laborales. Y es que ha desgranado que en la nueva legislatura no se puede permitir que haya un Ejecutivo que funcione al "ralentí".

Álvarez ha admitido que se ha hablado de la amnistía pero ha remarcado que además de un acuerdo en materia territorial, para sellar un nuevo pacto de Gobierno con el PSOE hay que avanzar también por la vía de los derechos citados.

Y cuestionado sobre a qué achaca que el PSOE evite emplear la palabra amnistía, ha respondido que no va a entrar a valorar qué términos emplean otras fuerzas políticas para aludir a la agenda que tienen por delante, además de insistir en que hay que poner esfuerzos no solo en el carril de los avances territoriales, sino también en materia social.

SUMAR Y PSOE INTENSIFICARÁN NEGOCIACIONES

Para ello, tanto Sánchez como Díaz han acordado intensificar los contactos con el objetivo de tener un pacto cerrado durante el mes de octubre y solventar los escollos que persisten entre ambas formaciones.

Entre esas diferencias que aún persisten con los socialistas, Sumar ha reivindicado que el acuerdo recoja la aprobación de un nuevo Estatuto del Trabajo del "siglo XXI" que regule el despido, la reducción de la jornada laboral, desplegar permisos retribuidos para favorecer la conciliación (dentro de una Ley de Cuidados) y reforzar el derecho de acceso a una vivienda asequible, entre otras materias.

Todas estas materias, según ha relatado Álvarez, son cuestiones que siguen pendiente, aunque ha precisado que Sumar no negocia desplegando líneas . "No tenemos todavía un acuerdo, a día de hoy, en cuestiones tan relevantes para la vida", ha apuntado para confiar, no obstante, en conseguir dicho acuerdo a lo largo del mes.

En el seno de la coalición rechazan que la cuestión de la aritmética parlamentaria, donde fuerzas conservadoras como Junts y PNV son clave para la mayoría en el Congreso, sea excusa para no desplegar un programa de gobierno ambicioso en términos progresistas. Por ello, defienden que debe articularse un acuerdo valiente y con concreción en las medidas, como ya pasó en 2019.