Víctimas piden ser escuchadas y frenar simulación en ratificación de Ernestina Godoy

La tarea del Consejo Judicial Ciudadano (CJC), órgano designado por el Congreso de la Ciudad de México para considerar la ratificación de la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, Ernestina Godoy; se complica mientras avanza el proceso de evaluación del desempeño de la actual fiscal capitalina, pues víctimas y organizaciones piden ser escuchadas para impedir que la funcionaria se mantenga en el cargo.

Este 4 de octubre, personas que se asumen como víctimas del mal actuar de la FGJ durante la gestión de Godoy, como Alejandra Cuevas, Nohemí Bohórquez e integrantes del Frente Cívico Nacional (FCN), y el senador de la CDMX, Emilio Álvarez Icaza, externaron su preocupación por la transparencia del proceso que realiza CJC, el cual analiza la ratificación de Godoy Ramos.

“Exigimos al Consejo Judicial Ciudadano, el cual tiene la obligación de evaluar dicha posibilidad, que, antes de tomar la decisión, haga honor a su carácter de ciudadano y establezcan audiencias públicas para escuchar a los capitalinos”, externó Fernando Belaunzarán, quien cuestionó el papel de Godoy Ramos al frente de la Fiscalía.

Según Belaunzarán, quien le dio voz a un grupo denominado Coalición #NoMásFiscalCarnala, refirió que la actual titular de la FGJ debe explicar casos la intervención de la Fiscalía para impedir que se citara a comparecer a Florencia Serranía por el accidente de la Línea 12 del Metro; por la fabricación de delitos contra Laura Morán y Alejandra Cuevas; y la criminalización de Viviana Salgado, quien fue encarcelada porque se le cayeron unas aspas de lavadora a las vías del Metro, entre otros.

En contraste con las posturas como la del jefe de Gobierno de la CDMX, MartÍ Batres, quien en cada oportunidad destaca el trabajo de la actual fiscal para la impartición de justicia en la capital; las víctimas del actuar de la FGJ aseguran que la labor de Godoy es cuestionable, facciosa, y que ha violado los derechos humanos de decenas de personas.

Alonso Castillo, hijo de Alejandra Cuevas quien fue recluida en el penal de Santa Martha Acatitla por más de 17 meses luego de que la Fiscalía capitalina le atribuyera el fallecimiento de Federico Gertz –hermano del Fiscal General de la República (FGR)– bajo la figura de homicidio en perjuicio –inexistente en la ley– acusó a Godoy de violar los derechos de su madre.

Cabe señalar que Cuevas fue detenida en octubre de 2020, y estuvo detenida por año y medio hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que fue incorrecto atribuirle el fallecimiento de Federico Gertz.

“En lugar de estar pensando en la ratificación de Ernestina Godoy otros cuatro años, deberíamos todos los ciudadano exigir su encarcelamiento, no solo por el caso de Alejandra Cuevas Morán, hay una lista extensa de personas que han sido irreparablemente afectadas por las acciones y omisiones de la fiscal”.

Por su parte, Noemy Bohórquez, denunció que el 16 de agosto del 2022 quien era su jefe directo, Renato Josafat Molina, entonces director general de regularización territorial del Gobierno de la Ciudad de México, abusó sexualmente de ella, y pese a que se presentó una denuncia un día más tarde por abuso y acoso sexual agravado por funcionario público ante la FGJ, su carpeta de investigación ha tenido nulos avances.

“Ya va un año, un mes y unos días desde que presenté esta denuncia y el caso ha avanzado, ¿pero por qué ha avanzado? Por la lucha constante que he tenido, por salir a medios de comunicación a exigir justicia, por publicar en redes sociales que no se me ha brindado la atención adecuada a mi carpeta de investigación”.

— Noemy Bohórquez.