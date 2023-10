Colombia.- Colombia pide perdón por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Estado

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, ha pedido perdón este martes de forma pública por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Estado, conocidas en el país como 'falsos positivos'.

"No podemos pasar página, la vamos a pasar cuando la leamos, cuando sepamos lo que realmente ocurrió. Estos jóvenes no eran guerrilleros, no estaban realizando acciones conflictivas (...) Eran hombres cuyas vidas y sueños se truncaron por la acción criminal de integrantes del Ejército Nacional", ha declarado el ministro durante un acto por las ejecuciones extrajudiciales en la capital, Bogotá, y Soacha.

"No es posible garantizar la no repetición sin verdad. En todo lo demás son promesas y anhelos de no repetición, pero tenemos que saber exactamente qué ha ocurrido con estas ejecuciones extrajudiciales, con la desaparición, desplazamientos y dar con quienes se han beneficiado de esta política de guerra en el país y con quienes están detrás de todos estos actos", ha agregado.

Velásquez se ha convertido, con su presencia en este primer acto de reconocimiento y disculpas públicas del Estado por la ejecución de 19 jóvenes, en el primer titular de esta cartera, de la cual depende el Ejército, que ha dado la cara por las víctimas de los 'falsos positivos'.

El comandante del Ejército, el general Luis Ospina, se ha sumado a las disculpas de Velásquez: "En aras de garantizar la justicia, la verdad, la reparación integral y las garantías de no repetición, ofrecemos nuestras sentidas y sinceras disculpas y, con la humildad que caracteriza a un soldado de la patria, pedimos perdón".

"Como todo un país, en la dolorosa búsqueda de la verdad y la justicia que como familiares emprendieron desde hace varios años, lamentamos profundamente que hayan tenido que recorrer un camino tan largo y difícil en procura de dignificar el buen nombre de sus seres queridos", ha agregado.

Posteriormente, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha aseverado que lo que llevó a estas muertes "fue el poder y la codicia" y ha indicado que ha sido no ha sido un día "fácil" porque no estaba en sus "cálculos que después de hacer denuncias (sobre estos hechos) tuviera que pedir perdón en nombre del Estado".

"Se debe saber la verdad, el que oculta es tan cómplice como el que dispara. Tenemos que derrotar el ocultamiento y tenemos que trabajar en que salga a relucir la verdad. Una verdad difícil y a veces increíble y hasta brutal", ha expresado.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), después de que Petro afirmara que "se pagó para matar a los jóvenes de falsos positivos", ha vuelto a negar su responsabilidad y ha salido en defensa de la política de seguridad de su Gobierno.

"Petro, como muchos de mis críticos, dice que nuestro Gobierno pagaba por matar personas inocentes. No es cierto, no hay un solo pago por matar personas inocentes. Exigí resultados con transparencia: Colombia estaba en poder de la guerrilla y de los paramilitares", ha declarado, tal y como recoge la emisora W Radio.

Las familias de las víctimas, pese al perdón de Velásquez y Ospina, han insistido en que debían estar presentes también los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos (2010-2018), así como los generales del Ejército que lideraron las Fuerzas Armadas durante los años en los que se produjeron las ejecuciones.