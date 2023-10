Fiscal General de México investiga a Gloria Trevi por presunta defraudación fiscal

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La estrella mexicana Gloria Trevi deberá hacer frente nuevamente a la justicia por un caso de presunta defraudación fiscal en México.

El proceso está a cargo de la Fiscalía General que le abrió una investigación por supuesta defraudación de impuestos, dijo a The Associated Press un agente federal que habló en condición de anonimato por no estar autorizado a dar declaraciones a la prensa.

La investigación se da tras una denuncia que presentó en el 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda, contra la artista por presunta evasión fiscal.

Trevi no ha ofrecido hasta el momento comentarios sobre el proceso de la Fiscalía.

En el 2000, la artista fue detenida junto a otros colaboradores en Brasil por supuesta corrupción de menores. Trevi estuvo casi cinco años en prisión, entre Brasil y México, y en el 2004 fue exonerada de los delitos de rapto y corrupción de menores. Tras esos años retomó su carrera musical en México.