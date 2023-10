Fútbol/Liga Pacheta: "Somos el Villarreal y tenemos que acostumbrarnos a ganar todos los días"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Somos el Villarreal y tenemos que acostumbrarnos a ganar todos los días y así vamos a afrontar el partido mañana jueves para ganar, luego el fútbol es muy caprichoso pero creo que podemos ganar y para eso hemos trabajado y lo hemos preparado", señaló Pacheta en la rueda de prensa previa al choque.

El técnico admitió que están "ilusionados por volver a ganar" esta competición, en la que empezaron con derrota con el Panathinaikos. "Lo único que tenemos que hacer es dar a los jugadores las herramientas para que se sientan cómodos y seguros, que sepan a lo que se va a enfrentar mañana, como creo que se lo exponemos. Estos jugadores son muchos de ellos campeones de la Liga Europa, entonces claro que tienen ilusión", recalcó.

En su caso, dado que es su primera experiencia a nivel continental, no esconde que "cuando vas cumpliendo años, vas cumpliendo experiencias e intentas manejar mejor ciertos momentos". "No me gustaría no tener los gatos en la barriga que tengo, tengo que tenerlos porque me activan y me ponen en la alerta para el partido", confesó.

Pacheta confirmó que no podrá contar finalmente con el lateral argentino Juan Foyth, y aunque el delantero Gerard Moreno está "bastante mejor", aclaró que "hay que esperar". "Cualquier tipo de lesión o cualquier tipo de molestia te quita cuatro partidos o seis, entonces tenemos que tener mucho cuidado", expresó.

El choque ante el Rennes puede servir para ver rotaciones y la posibilidad de que participe un futbolista como Manu Trigueros, que le acompañó en la rueda de prensa y que para el entrenador es una "leyenda". "Ahora estos dos últimos partidos no ha jugado, pero es un ejemplo y es un placer entrenar con profesionales así, que todos los días están, no decaen y siguen, por eso llevan tantos años en la élite", elogió, resaltando también estar "muy satisfecho" con los nuevos como Denis Suárez y Ben Brereton.

El 'Submarino Amarillo' se enfrenta este jueves a un Rennes "muy joven" y "agresivo con y sin balón". "Tú quitas a los dos mediocentros, sobre todo a Matic, que viene de equipos 'top' de Europa y tiene una media por debajo de 23 años. Los dos laterales, Truffert y Assignon, son jugadores muy verticales y en ataque tiene jugadores muy dinámicos que andan en un momento muy interesante", valoró.

"El partido va a ser uno en el que ellos van a intentar que sea de ida y vuelta porque les conviene ir mucho al espacio, buscar mucho las transiciones. Es un equipo muy duro en los duelos, muy fuerte, joven, que te va a intentar meter mucho ritmo y tenemos que hacer nuestro partido, el que mejor le va al Villarreal, a nuestros jugadores y a nuestro equipo. Tenemos que dominarlo, ser dueños a través del balón y luego estar muy seguros con él", detalló el burgalés.

Pacheta espera que su equipo haga "más ocasiones de gol" que su rival y que sea "fiel" a lo que entrenan. "Eso es lo que nos va a dar el premio y la continuidad cuando tú quieres ganar un campeonato", aseveró. "Claro que tenemos que ganar, pero no vamos a ganar como sea, vamos a ganar en base a esto que estamos haciendo bien. Eso es lo que cada vez estoy sintiendo más veces y que intento transmitir a los chicos. Creo que estamos en el camino y claro que la victoria ante el Rennes sería un bálsamo estupendo para todo lo que pueda venir", sentenció.