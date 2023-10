Klopp pide repetir el Tottenham-Liverpool por el "error obvio" del VAR: "El audio no ha cambiado nada"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"El audio no ha cambiado nada. Es un error obvio. Creo que debería haber soluciones para eso. Creo que el resultado debería ser una repetición. El argumento en contra sería que abre las puertas, porque no tiene precedentes, no ha ocurrido antes", valoró el técnico alemán en la previa del duelo de Europa League ante el Royale Union Saint-Gilloise este jueves.

El pasado sábado el Liverpool visitó al Tottenham en la séptima jornada de la Premier League y se adelantó en el minuto 34 en el que hubiera sido el 0-1 para los de Klopp, obra de Luis Díaz. Sin embargo, la anulación fue errónea, tal y como se desprende de la grabación de audio de la discusión entre los árbitros del partido.

El audio de la conversación entre el árbitro de vídeo y el colegiado de campo se hizo público este martes tras la polémica surgida y bajo la autorización de la Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), el colegio de árbitros. En ella, queda claro que el colegiado VAR "perdió de vista la decisión sobre el terreno de juego debido a un lapso de concentración y pérdida de atención", permitiendo la anulación de un gol legal.

Un error que Klopp no quiere dejar pasar. "Estoy acostumbrado a las decisiones equivocadas y difíciles, pero algo así nunca había sucedido, por eso creo que lo correcto es repetir el partido", aseveró, sin confirmar si el Liverpool ya ha pedido formalmente la repetición del duelo. "En este momento todavía estamos revisando la información que tenemos", agregó.