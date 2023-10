La consejera de Salud del País Vasco espera de Sanidad "respeto competencial" y "la mano tendida a la colaboración"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Habrá que ver qué futuro Ministerio de Sanidad tenemos pero a todos les pediría el respeto competencial que nos debemos entre las administraciones, la mano tendida a la colaboración pero también la consideración de la singularidad que tiene Euskadi con los órganos de Gobierno. Eso es algo que le trasladé a Darias y que le he trasladado al ministro actual, José Miñones, y que, si tengo ocasión, le trasladaré al futuro ministro o ministra", así lo ha destacado durante el desayuno socio-sanitario organizado por Europa Press este miércoles.

En este sentido, la consejera ha reivindicado la "implantación de las políticas de salud en las comunidades autónomas". "Tenemos claro cuáles son nuestras competencias, al final somos las comunidades autónomas las que desarrollamos las políticas en salud con nuestros recursos", ha afirmado.

Así, ha resaltado especialmente la importancia de la "cogobernanza" entre los diferentes sistemas de salud, aspecto que, según ha señalado, hubiera sido mejorable durante la pandemia del Covid-19. "Durante la pandemia estábamos en una situación excepcional que requería de medidas excepcionales, pero hubiera deseado que la cogobernanza dentro del ámbito del consejo interterritorial fuera una cogobernanza real", ha puntualizado la consejera.

En este aspecto, la consejera también ha recalcado que "es evidente que la pandemia ha tensionado los sistemas de salud y los sistemas sociales" pero que "ahí se ha visto cual es la fortaleza de los sistemas a la hora de dar respuesta" con una "actuación ejemplar de todas las instituciones a una única voz y también de la ciudadanía, que ya se siente parte del sistema socio-sanitario existente".

LLAMAMIENTO A LA VACUNACIÓN DOBLE EN GRIPE Y COVID-19

Por otro lado, la consejera de Salud del País Vasco ha resaltado la "importancia de medidas preventivas en el Covid-19" al tiempo que ha hecho "un llamamiento a que la población tome las dos vacunas: la del Covid-19 y la de la gripe" porque optimizar el llamamiento es "un aspecto práctico y bueno".

"La evolución del Covid-19 afortunadamente ha cambiado, la población está más preparada, aunque se dan contagios pero surgen de una forma distinta. Ahora entramos en la época del otoño-invierno y todos sabemos como las infecciones respiratorias se incrementan en esta época. Con el Covid-19 es previsible que pueda haber un incremento del número de infecciones pero esperemos que siga en este tono de una menor complejidad y gravedad", ha explicado.

INCREMENTO DE LA INVERSIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER

Sagardui también ha puesto el foco en el incremento de la inversión en la investigación del cáncer que, según ha señalado, "en esta legislatura ha sido exponencial".

"No hemos dejado de priorizar en ningún momento la atención en cáncer, ni siquiera durante la pandemia, porque ahí no se puede posponer y no se ha pospuesto en Euskadi por lo menos", ha aseverado la consejera de Salud.

En este aspecto, ha resaltado el avance de las tecnologías, especialmente con la puesta en marcha de la protonterapia que, según ha avanzado, "pronto estará disponible en Euskadi a través de una colaboración público-privada" porque se está haciendo "una inversión decidida y a un ritmo muy avanzado para poner en marcha esa solución en los menores plazos posibles".