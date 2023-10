Los ganadores del Nobel de Química podrían haberse anunciado antes de tiempo, según medios suecos

ARCHIVO - Exhibición de la medalla Nobel de fisiología o medicina otorgada a Charles M. Rice, 8 de diciembre de 2020, en Nueva York. La Fundación Nobel dijo el viernes 15 de setiembre de 2023 que ha elevado el monto de los premios Nobel este año a 11 millones de coronas suecas (986.270 dólares). (Angela Weiss/Pool Foto via AP, File) (Angela Weiss/AP)

ESTOCOLMO (AP) — La Real Academia Sueca de las Ciencias podría haber anunciado de forma prematura los ganadores del Nobel de Química de este año, según medios suecos.

La academia envió por error una nota de prensa el miércoles que contenía los nombres de los ganadores, según la televisora pública SVT.

La nota de prensa indicaba que se había premiado a tres científicos afincados en Estados Unidos por “el descubrimiento y la síntesis de puntos cuánticos”, señaló la compañía.

The Associated Press no recibió la nota de prensa.

“Por desgracia no puedo hacer comentarios sobre lo que se ha publicado aún. Lo que es importante saber es que la Academia de Ciencias aún no se ha reunido y no hay decisión sobre quién recibirá el Nobel de Química este año”, indicó en un email la vocera de la academia Eva Nevelius.

Heiner Linke, experto del comité de química del Nobel, dijo al diario sueco Dagens Nyheter que aún no se había tomado una decisión el miércoles por la mañana y que si se había enviado una nota de prensa, “sin duda” habría sido un error.

El anuncio de los ganadores estaba previsto para las 11:45 de la mañana en Suecia (0945 GMT).

El Nobel de Física de este año fue a parar el martes a la física francosueca Anne L'Huillier, el científico francés Pierre Agostine y Ferenc Krausz, nacido en Hungría, por lograr el primer vistazo en diminutas fracciones de segundo sobre el mundo ultrarrápido de los electrones.

Esas partes diminutas de cada átomo giran en torno a su núcleo y son fundamentales prácticamente para todo: la química, la física, nuestros cuerpos y nuestros aparatos.

La hungaroestadounidense Katalin Karikó y el estadounidense Drew Weissman ganaron el lunes el Nobel de Medicina por descubrimientos que permitieron el desarrollo de vacunas de ARN mensajero contra el COVID-19.

El año pasado, los estadounidenses Carolyn R. Bertozzi y K. Barry Sharpless, así como el científico danés Morten Meldal, recibieron el Nobel de Química por desarrollar una forma de “unir moléculas” que puede utilizarse para estudiar células, secuenciar ADN y diseñar medicamentos más precisos contra enfermedades como el cáncer.

El premio de química marca la mitad de la temporada de premios Nobel. Aún quedan por anunciar los galardones de literatura, paz y economía, hasta el 9 de octubre.

El dinero del premio se elevó este año en un 10%, a 11 millones de coronas suecas (en torno a un millón de dólares). Además del dinero, los ganadores reciben una medalla de oro de 18 quilates y un diploma en las ceremonias de entrega en diciembre.