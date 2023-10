Más de 500 migrantes llegan a las Islas Canarias españolas en 24 horas

MADRID (AP) — Más de 500 migrantes llegaron en 24 horas al archipiélago español de Islas Canarias en cuatro grandes embarcaciones de madera, según indicaron esta semana los servicios canarios de emergencias.

Una de las embarcaciones llegadas el martes llevaba 280 personas, según indicó el servicio de emergencias de las islas en X, la plataforma antes conocida como Twitter. La agencia estatal de noticias EFE dijo que se trataba del número más alto de personas llegadas en una única embarcación desde que los contrabandistas de personas comenzaron a utilizar de forma regular la ruta de las Canarias en 1994.

Por su parte, el coordinador de Cruz Roja Española José Antonio Rodríguez Verona, dijo a The Associated Press que no había visto tanta gente en una embarcación desde 2008, cuando 234 personas llegaron en un bote.

Sólo uno de los cinco migrantes necesitó asistencia médica a su llegada al pequeño puerto de La Restinga, en el extremo sur de la isla de Hierro.

Cientos de otras personas fueron interceptadas en los últimos días cuando intentaban llegar a otras islas del archipiélago, que se encuentra al noroeste del territorio continental africano, y a otros puntos de España.

Casi 15.000 migrantes llegaron por mar a las Islas Canarias entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2023, según el Ministerio español del Interior. Es un incremento del 20% respecto al mismo periodo del año anterior. Muchos salieron de Senegal.