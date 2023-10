Mendilibar: "El árbitro no ha sido ecuánime en el trato para los dos equipos"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Molesto sobre todo que en jugadas de VAR no haya ido al VAR. Desde el principio nos dijeron que es el árbitro el que pita y el que toma la última decisión. Por ejemplo en lo de Adrià [Pedrosa], la última decisión no la tomó el árbitro, la tomó el que estaba en el VAR; porque el árbitro no ha ido a verlo, el árbitro había dado gol", dijo Mendilibar sobre la mano señalada por el 'trencilla' italiano Daniele Orsato en un gol anulado a Pedrosa.

Criticó esa acción y el penalti que supuso el 1-1 provisional. "No sé si ha sido mano o no ha sido, no sé si ha sido penalti o no ha sido... Lo que nos habían dicho es que el VAR no puede rearbitrar y el árbitro no ha ido en ninguno de los dos momentos a ver si le ha pegado en la mano a Adrià o si ha sido penalti", argumentó Mendilibar ante los micrófonos de Movistar Plus.

"Y por eso estamos dolidos, porque creo que en ese momento no ha sido justo, por lo menos en nuestra apreciación", insistió. "Entonces, por eso digo que en ese sentido el árbitro no ha sido ecuánime en el trato para los dos equipos en cuestión de mirar al VAR", opinó Mendilibar tras el partido en Eindhoven.

"Hemos sabido sufrir en los momentos en que ellos han estado mejor que nosotros, sobre todo por la parte izquierda nos han hecho daño por la velocidad de Lang; nos ha costado pararle y nos ha costado controlar el juego. Pero creo que, cuando ya lo hemos controlado en el segundo tiempo y cuando hemos ido hacia arriba y hemos generado cosas, creo que hemos sido maltratados un poco por las decisiones", añadió Mendilibar.

"Nos hemos levantado de un primer tiempo que fue justito, ellos nos han hecho bastante daño, nos ha costado controlarles, tanto en centro de campo como por banda izquierda de ellos y derecha nuestra, nos han creado problemas por jugadores rapidísimos y no es fácil de marcar, pero hemos sobrevivido a eso con esfuerzo y después creo que en el segundo tiempo hemos generado también y hemos hecho daño", recalcó.

Por último, Mendilibar analizó el trepidante segundo tiempo. "Hemos empezado ganando, nos han empatado, hemos vuelto, parecía que ya estaba el partido terminado, hemos sido capaces de meter el segundo gol y... luego nos han metido ese segundo gol, que nos ha hecho mucho daño porque pensamos que ya estaba el partido ganado", lamentó finalmente.