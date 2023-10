TM Grupo Inmobiliario anuncia su cuarto hotel en el Caribe mexicano

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

TM Grupo Inmobiliario ha anunciado la apertura de su cuarto hotel en el Caribe mexicano. . La división turística del conglomerado de la familia Serna ya representa el 25% de la facturación del grupo.

El holding alicantino TM Grupo Inmobiliario expande sus negocios en el Caribe mexicano. La compañía de la familia Serna ha anunciado este martes el que será su cuarto hotel en la Riviera Maya, donde ya opera más de 1.000 llaves a través de su división especializada The Fives Hotels & Residences.

La firma tiene previsto poner en marcha un exclusivo hotel boutique diseñado para adultos en la zona de Xcalacoco, en Playa del Carmen, que operará bajo en nombre de The Beachfront by The Fives Hotels.

La previsión es que empiece a operar a partir de la primavera de 2024 y contará con 50 suites, según indican desde la compañía.

Este nuevo hotel se suma a la oferta de 1.000 llaves hoteleras que ya gestiona la compañía a través de sus complejos hoteleros The Fives Beach Hotel & Residences y The Fives Downtown Hotel & Residences Curio Collection by Hilton, en Playa del Carmen; y The Fives Oceanfront, en Puerto Morelos.

La división de negocio hotelero en México de TM Grupo Inmobiliario, operado bajo la marca The Fives Hotels & Residences, consiguió cerrar el pasado ejercicio con un récord de facturación que ascendió a los 65 millones de euros, superando en un 44% las cifras de 2021. Actualmente, ya supone el 25% del total de facturación del grupo.