“Pude acreditar todo lo que sé”, Xóchitl Gálvez comparece ante Comité de Ética de la UNAM

La virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez ya compareció ante el Comité de Ética de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre el presunto plagio de su trabajo de titulación.

Dicha comparecencia se llevó a cabo en el Palacio de Minería, antigua sede de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y tuvo una duración de 90 minutos.

Ante representantes de medios de comunicación, sonriente y despreocupada, sin ofrecer más detalles de lo que ella calificó como “una reunión con el Comité”, la panista aseguró: “Pude acreditar todo lo que sé”.

Este encuentro se llevó a cabo por las acusaciones de plagio que pesan sobre el trabajo que presentó la exdelegada de Miguel Hidalgo para titularse en la ingeniería en computación en 2010.

Sin embargo, los textos que no fueron citados correctamente no corresponden ni al 3% del total del documento, sólo forma parte del contexto de un caso práctico y no de la parte central de lo que se busca comunicar en el informe.