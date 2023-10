Chivas: Paunovic guarda silencio sobre su probable salida al Almería

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Con su equipo sumido en una racha de seis partidos sin victorias, tres jugadores separados del primer equipo por indisciplina y a un par de días de enfrentar el clásico regional ante el Atlas, el entrenador Veljko Paunovic optó el jueves por el silencio y se negó a hablar sobre su futuro con Chivas.

De acuerdo con varios reportes, Paunovic es el principal candidato para asumir como técnico del Almería de España, que recientemente despidió a su entrenador Vicente Moreno.

“Simplemente quiero decir que estoy aquí para responder sobre el partido del clásico tapatío y en lo que concierne al equipo. No voy a hablar de otras cosas”, dijo Paunovic, quien en su etapa como jugador militó con el Almería.

Paunovic llegó a México en enero de este año fichado por el español Fernando Hierro, director deportivo del Guadalajara. En su primer torneo, el serbio condujo al “Rebaño Sagrado” a la final del torneo Clausura, sucumbiendo ante Tigres.

Aunque no lograron el título, el torneo fue considerado un gran éxito. El Guadalajara, que juega exclusivamente con mexicanos, no alcanzaba esa instancia desde el Clausura 2017.

Pero este torneo las cosas cambiaron y luego de un inicio de tres triunfos, el equipo perdió sus dos partidos en la Leagues Cup. No ha ganado en el torneo local desde la quinta fecha.

Por si fuera poco, Chivas suspendió a Alexis Vega, Cristián Calderón y Raúl Martínez, quienes realizaron una fiesta no autorizada en el hotel de concentración el sábado, en Toluca.

“Me van a perdonar, pero por todo lo ocurrido esta semana, lo cual lamento profundamente y me siento decepcionado", dijo Paunovic. “Hay normas y reglas, si uno no quiere escuchar u obedecer a estas cosas que son para el bien de todos, las consecuencias las tienen que asumir”.

Vega y Calderón son dos de los jugadores más importantes de la plantilla, mientras que Martínez es un jugador que apenas recibía una oportunidad con el primer equipo y ha hecho toda su carrera con el filial.

Sus bajas son sensibles para enfrentar a los Zorros, pero Paunovic confía en que se puedan sobreponer.

“Tenemos una oportunidad de reparar esta situación y recuperar la identidad y la responsabilidad que tenemos con la afición. (Los castigos) han golpeado al grupo, pero conforme nos acercamos al fin de semana el grupo se recupera y hay buena respuesta”, añadió el entrenador.

Con 15 puntos, Chivas ocupa el octavo puesto y por ahora tendría acceso a la reclasificación, pero una derrota más combinada con otros resultados los podría mandar hasta la 12da casilla con cinco fechas por disputar.

“Pienso que hay momentos donde no hay que hablar sino demostrar el compromiso, si lo hay o no lo hay y eso es muy fácil de ver y eso estamos buscando”, dijo Paunovic. “Por eso no nos distraemos con las informaciones que llegan de fuera”.