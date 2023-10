Fórmula 1/GP Fernando Alonso: "No creo que Losail vaya a ser muy distinto a Suzuka"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"No creo que vaya a ser muy distinto a Suzuka, no creo que nadie vaya a traer ninguna gran mejora para este fin de semana y las características de las curvas y de la pista se parecen mucho. Así que no creo que varíe mucho", admitió Alonso durante la rueda de prensa oficial de la F1.

"Es una buena pista para conducir y casa bien con un Fórmula 1 debido a esas curvas de alta velocidad, sube la adrenalina cuando pilotas y creo que va a ser un poco distinto con el nuevo asfalto", describió el piloto asturiano sobre el inminente Gran Premio en Losail.

Así, Alonso dijo que "van a ser mejores" este año con sus bólidos. "Creo que esta nueva generación han sido muy buenos en curvas de alta velocidad, pero con más problemas en las curvas de baja velocidad. Aquí son todas de alta velocidad, así que creo que el coche irá bien y creo que el interrogante es el asfalto, cuánto agarre y cuánto polvo va a haber en los libres 1", indicó al respecto.

"Obviamente los McLaren están en racha y han sido bastante rápido, pero todos los fines de semana vemos altibajos por parte de todo el mundo. Fueron muy fuertes antes del parón, en Austria, en Silverstone... Estaban cerca del podio desde Silverstone y luego en Zandvoort nosotros estábamos en el podio y ellos tenían más dificultades. Es bueno que tengan demasiada confianza y a ver si les podemos batir en Abu Dabi", auguró el ovetense.

Por otra parte, analizó la más que posible llegada de la escudería Andretti a la parrilla del Mundial. "Un gran equipo, conozco a Michael y obviamente sería un gran nombre, una gran marca que añadir a la Fórmula 1. Pero hay mucha gente involucrada en estas decisiones como la FIA, luego la FOM y los equipos también", advirtió.

"No sé exactamente qué decir. Sea cual sea la decisión, estará bien. Ya digo que conozco a Michael, es una buena organización, pero entiendo otras cosas y apoyaré la posición que adopte Aston Martin y estaré de acuerdo con cualquier cosa", insistió Alonso al respecto.

"No sé cuánto tiempo estaré aquí para hablar del futuro de la Fórmula 1, pero no hay mucha batalla entre equipos. Aunque fuésemos 50 sobre la pista, tan solo pelearíamos entre uno o dos, porque tendrán un paquete parecido al que tú tengas", elucubró sobre cómo evolucionará la competición en los años venideros.

"Se ha debatido en el pasado, incluso se ha hablado de la posibilidad de tener tres coches por equipo, y al final no se sabe cuál es la mejor solución. Tenemos gente muy capaz en la que confío, en la FIA y en la FOM, para tomar estas decisiones. Estamos en buenas manos", concluyó Alonso.