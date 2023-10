Lewandowski, baja indefinida en el Barcelona por lesión en el tobillo

BARCELONA (AP) — El Barcelona echará de menos a Robert Lewandowski el domingo al reanudar su pulso con el Real Madrid por el liderato de la Liga española.

Lewandowski estará un tiempo indefinido debido al esguince de tobillo que sufrió por la entrada de un rival durante el primer tiempo de la victoria el miércoles por 1-0 como visitante ante el FC Porto por la fase de grupos de la Liga de Campeones. Tuvo que ser sustituido a los 34 minutos.

El Barça informó que las pruebas a las que se sometió el delantero polaco al día siguiente confirmaron un esguince en el tobillo izquierdo y que su evolución marcará la disponibilidad para los próximos compromisos.

Por lo pronto, Lewandowski se perderá la visita al Granada el domingo en el torneo español. Los azulgranas afrontan el fin de semana un punto detrás del líder Madrid, que el sábado recibirá al Osasuna.

Después del encuentro contra el Granada, el Barça tendrá tres partidos consecutivos en casa: el Athletic Bilbao el 22 de octubre, el Shakhtar Donetsk en la Liga de Campeones el 25 y finalmente el clásico contra el Madrid el 28.

Lewandowski lleva seis goles y cuatro asistencias en 10 partidos con el Barça esta temporada.

El triunfo ante el Porto dejó al equipo de Xavi Hernández como único líder del Grupo H, con el ideal de seis puntos. Es algo que el cuadro catalán no lograba en las primeras dos fechas desde la última temporada de Lionel Messi como azulgrana en 2020-21. El Barça fue eliminado a las primeras de cambios en las últimas dos ediciones del torneo europeo.

¿No hablábamos de fantasmas? Pues nos hemos quitado algunos", dijo Xavi tras el partido del miércoles, su número 100 al mando del club.

El Barça exhibió un gran nivel ante el Porto pero no le puso mala cara al sacar tres puntos más y quedar como líder de la llave. En la pasada edición, los de Xavi rindieron bien ante el Inter de Milán tanto de visitante como local, pero no pudieron ganar y eventualmente no pudieron avanzar.

“Hemos madurado”, destacó Xavi. “Hablábamos de imponer nuestra personalidad. Nos ha faltado calma, hemos perdido balones. Pero esto es Europa, es Oporto. Todo cuesta. Y sin estar finos, nos hemos dejado la piel y hemos podido ganar... tenemos que jugar mejor, y ya lo haremos”.

Xavi también que sacar al juvenil atacante Lamine Yamal cerca del final por un malestar estomacal. Y el zaguero uruguayo Ronald Araujo completó acalambrado el partido.

Invicto en la temporada, el Barça se las verá contra un Granada que está penúltimo en la tabla y cuya única victoria fue ante el Mallorca en la tercera fecha. Vienen de rescatar un empate de visita al colista Almería, un partido en el que estuvieron perdiendo 3-0 al descanso.