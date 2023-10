News Corp propondrá renovar a José María Aznar como miembro de su consejo de administración

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

News Corp, conglomerado dueño de 'The Wall Street Journal' o 'The New York Post', propondrá la reelección del expresidente del Gobierno José María Aznar como miembro de su consejo de administración en la próxima junta anual de accionistas, que se celebrará el próximo 15 de noviembre.

Según consta en los documentos de la compañía, Aznar participa del órgano de dirección de News Corp desde 2013 en calidad de consejero independiente. Además, el español preside la comisión de gobierno corporativo y forma parte de la de auditoría. Previamente, el exlíder del Partido Popular fue integrante del consejo de 21st Century Fox de 2006 a 2013.

Por sus servicios, Aznar ingresó 273.940 dólares (260.386 euros) en el ejercicio fiscal concluido, finalizado el 30 de junio. Esta cifra se desglosó en 131.916 dólares (125.389 euros) en efectivo y en 142.024 dólares (134.997 euros) en acciones.

"El señor Aznar, con su dilatada experiencia, que incluye el cargo de presidente de España, brinda conocimientos, experiencia y una perspectiva internacional al consejo, lo que proporciona una valiosa visión en materias políticas y gubernamentales de alcance global", ha valorado la empresa.

Entre otros puntos de la cita de mediados del mes que viene, estarán ratificar a Ernst & Young como auditora de la compañía, así como confirmar el nombramiento de Lachlan Murdoch como nuevo presidente del grupo en sustitución de su padre Rupert Murdoch y reelegir al resto de miembros del consejo de administración.

"Me gustaría rendir un sincero homenaje a Rupert y Lachlan Murdoch, nuestros presidentes, y a todos nuestros empleados e inversores visionarios", ha destacado recientemente Robert Thomson, consejero delegado de News Corp en referencia al relevo al frente tanto de Fox Corp como de News Corp. No obstante, Murdoch padre asumirá la presidencia emérita de ambas compañías.

RESULTADOS EMPRESARIALES

News Corp comunicó a comienzos de agosto que obtuvo un beneficio neto atribuido de 149 millones de dólares (141,6 millones de euros) en su año fiscal 2023, lo que se correspondió con una contracción del 76,1%.

Los ingresos totales de News Corp sumaron 9.879 millones de dólares (9.390 millones de euros), un descenso del 4,9% respecto al año anterior. Los ingresos de circulación y suscripciones supusieron el grueso de la facturación tras ampliarse en un 0,5%, hasta los 4.447 millones de dólares (4.227 millones de euros).

Después, el negocio de consumo brindó 1.899 millones de dólares (1.805 millones de euros), un 9,8% menos, mientras el área publicitaria y el área inmobiliaria también cedieron un 7,4% y un 11,7%, respectivamente, tras anotarse 1.687 millones de dólares (1.604 millones de euros) y 1.189 millones de dólares (1.130 millones de euros). A estos capítulos, deben añadirse otros 657 millones de dólares (624,5 millones de euros) percibidos por otros conceptos.

Los costes operativos ascendieron a 5.124 millones de dólares (4.870 millones de euros), exactamente la misma cantidad que en el ejercicio previo, al tiempo que los gastos de venta, generales y administrativos fueron de 3.335 millones de dólares (3.170 millones de euros), un 7,2% menos. Los costes por depreciación y amortización se mantuvieron mayormente estables año a año en los 714 millones de dólares (678,7 millones de euros).