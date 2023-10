Sandra Cuevas desmiente uso de recursos y acusa persecución de Morena

Sandra Cuevas, alcaldesa con licencia de la demarcación Cuauhtémoc, tachó a Morena de mentirosos tras los diversos señalamientos que se hicieron en su contra por posible desvío de recursos, así como por violar el Reglamento de Tránsito.

Por la mañana del miércoles, Sandra Cuevas fue interceptada por un grupo de hombres que le impidieron el acceso a la Central de Abasto en la alcaldía Iztapalapa debido a que no tenía permiso. Para esto, la alcaldesa junto a su equipo se encontraban abordo de motocicletas que, internautas y más personas apuntaron que no traían placas, ella no portaba casco y que eran vehículos de la alcaldía Cuauhtémoc.

Para entrar en contexto: Tunden a Sandra Cuevas por posible desvío de recursos y violar leyes

En un video que la aspirante a la jefatura de gobierno de la CDMX publicó en redes sociales, explicó que las motocicletas que está usando para recorrer las alcaldías y conectar con simpatizantes, son motos rentadas y que cuentan con permisos emitidos por Morena en el estado de Guerrero.

“Esta es la cuatrimoto que estoy utilizando para la gira de la 16 alcaldías (...) estas son las motos que nos hicieron favor de rentar solo por 16 días, son motos nuevas, motos que están chaparritas, marca ‘Honda’, totalmente negras”, detalló Cuevas.

Durante su explicación de las diferencias de los vehículos de la alcaldía y los de uso personal, la alcaldesa con licencia se deslindó de cualquier problema que tenga que ver con los permisos de las motocicletas rentadas. “Este permiso provisional lo extiende el gobierno de Guerrero, desconozco porque la empresa que nos rentó tiene ese permiso de Guerrero pero es problema de la empresa”.