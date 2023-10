Tres médicos son asesinados a tiros en Río de Janeiro y no se descarta una posible motivación política

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Al menos tres médicos brasileños han sido asesinados a tiros en la madrugada de este jueves cuando se encontraban en la terraza de un local, situado en un barrio de Río de Janeiro, mientras no se descarta que el crimen tuviera motivaciones políticas puesto que uno de ellos era hermano de una diputada socialista.

El ataque tuvo lugar en un bar en el barrio carioca de Barra da Tijuca. Las autoridades han hallado hasta 33 casquillos de bala en el lugar de los hechos. Otra cuarta víctima ha resultado herida por tres proyectiles, pero se encuentra estable.

La cámara de seguridad del bar muestra cómo entrada la media noche de este jueves, un coche blanco se detiene en el paso de peatones que hay frente del establecimiento. De él descienden tres hombres y comienzan a disparar contra las cuatro víctimas cuando se encontraban cerca de la mesa en la que estaban sentados.

Dos de los hombres armados huyen hacia el coche mientras siguen disparando. Un tercero se acerca para rematar al que finalmente logró escapar con vida, según detalla el portal de noticias G1 en base a las imágenes de seguridad.

En el momento del ataque había más clientes, sin embargo, todos ellos resultaron ilesos. "No hubo conversación, no hubo voz de asalto. Llegaron y dispararon. Fue muy, muy rápido. En cuestión de 30 segundos ya había sucedido todo. Entonces nos dimos cuenta de que no se trataba de un robo. Fue una ejecución", dice un testigo.

Entre las víctimas está Diego Ralf Bomfim, de 35 años, hermano de la diputada federal Samia Bomfim del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y cuñado del también diputado de esa formación Glauber Braga. Los cuatro se encontraban en Río de Janeiro para asistir a un congreso sobre medicina ortopédica.

Si bien la principal línea de investigación sostiene que las cuatro víctimas fueron disparados por engaño, por el momento, la Policía no ha descartado que hubiera motivaciones políticas. Mientras, la primera dama de Brasil, Rosangela Janja da Silva, ha pedido a las autoridades que investigue en ese sentido.

"Que la Policía investigue la autoría y causas del crimen, para esclarecer si también tiene alguna relación política. Dejo aquí mi fuerte abrazo, mi sentimiento y mi solidaridad a Samia y a todos los familiares y amigos de las víctimas", ha escrito la primera dama brasileña en su cuenta de X, antes Twitter.

Quien también ha expresado su solidaridad con las víctimas ha sido el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha expresado haber recibido "con gran tristeza e indignación" la noticia de lo que ha definido como una "ejecución".

"Mi solidaridad con los familiares de los médicos y la diputada Samia Bomfim y el diputado Glauber Braga. La Policía Federal, por orden del ministro Flávio Dino, acompaña el caso", ha publicado en su perfil de la red social X.