Value Tree lanza un subfondo enfocado en los mercados latinoamericanos y reclasifica otros

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La entidad ha detallado en una nota de prensa que este nuevo subfondo, que se suma a la oferta de inversión de la sicav luxemburguesa 'Value Tree Umbrella Sicav', es un fondo mixto global flexible que invertirá un mínimo del 51% en renta variable y un máximo del 49% en renta fija.

El presidente de Value Tree, Eric Ollinger, ha aducido que esta iniciativa "busca satisfacer las necesidades de nuestra creciente clientela en la región latinoamericana, que ha experimentado un crecimiento notable en España en los últimos años".

Para evitar confusiones, con motivo del lanzamiento de este fondo, el subfondo 'Value Tree Best Equities' cambiará su nombre a 'European Equities', si bien se mantendrá la estrategia de inversión desarrollada durante los últimos años.

Por otra parte, la gestora ha anunciado que, a partir del próximo 18 de octubre, varios fondos ('Value Tree Defensive', 'Value Tree Balanced', 'Value Tree Dynamic', 'Value Tree Best' y el renombrado 'Value Tree European Equities'), serán reclasificados como fondos de artículo 8 (que promueven la sostenibilidad y los criterios ASG en sus inversiones), de acuerdo al reglamento SFDR de la Unión Europea.