Arrasate: "No pensaremos en revancha hasta que no juguemos otra final contra el Real Madrid"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

"En ese ida y vuelta, en intercambio de golpes, se encuentran cómodos y tenemos todas las de perder, son letales. Llega un momento que tú tampoco puedes tapar todos los espacios. Vamos a intentar que el rival no esté cómodo y que no tenga muchas opciones de correr", analizó el técnico 'rojillo' en la previa del duelo de este sábado (16.15) ante Osasuna en la novena jornada de LaLiga EA Sports 2023-2024.

Para ese duelo, los navarros son conscientes de que fuera de casa están "bien", haciendo "dos goles por partido" y logrando 9 de los 10 puntos que poseen. No obstante, Arrasate insistió en "tener un plan y creer en él", para "hacer un partido mejor" que en la victoria (0-2) ante el Alavés.

"Tenemos que tener una organización defensiva buena y ser contundentes, necesitamos que nuestro portero esté bien, pero también necesitamos soltarnos, tener balón, hacerles correr hacia atrás para que el partido tenga dos direcciones, no solo una dirección", apuntó.

Sobre los enfrentamientos directos contra el Real Madrid, Arrasate reconoció que todos los años piensan "este año tiene que ser". "Luego cuando pita el arbitro te das cuenta que es complicado eso, lo tenemos que intentar y todo pasa por una buena versión nuestra, el empate es un buen resultado pero vamos a salir a ganar", analizó.

"Si sumamos mañana, iré al parón encantado. Nos gustaría acercarnos un poco a lo que hicimos el año pasado, ser protagonistas, tener el balón, llegar a campo rival", agregó sobre la posibilidad de puntuar en el feudo madridista, donde no ganan desde 2004.

No obstante, Arrasate reiteró que "no hay revancha y no va a compensar" el encuentro de este sábado. "Fue una final de Copa en la que competimos bien y perdimos, hasta que no juegues una final de Copa contra ellos no habrá revancha. Puede ser que pueda aliviar un poco, pero no estamos pensando en revancha", zanjó.

"El otro día empiezan perdiendo, pero tienen tranquilidad para voltear el resultado, luego en el segundo tiempo empata el Nápoles, están sufriendo, pero ganan. Hay momentos durante el partido donde tú crees que es el día y seguramente será ese 'ADN'. Cuando juegan bien te ganan y, a veces, no necesitan ni jugar bien, porque tienen ese gen competitivo", analizó sobre el Real Madrid.

Preguntado por Jude Bellingham, Arrasate confesó que "es una de las sensaciones de la liga" y que harán lo posible para "desactivar las vías que pueden llegar hacia él". Además, destacó al extremo brasileño Vinícius y "gran influencia". "Si juegan en rombo, está jugando en una posición más centrada, sí que es verdad que en ese flanco derecho ahora tenemos muchas opciones", dijo.

A Osasuna regresa 'Chimy' Ávila, que vuelve tras cumplir sanción y del que Arrasate destacó su "buen momento, haciendo goles y generando esa sensación de peligro". "Es el 'Chimy' que necesitamos, que sea incisivo y que esté cerca del gol", advirtió.