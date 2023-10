Bad Bunny y Peso Pluma se llevan primeros Premios Billboard de la Música Latina

El cantante Bad Bunny con el premio a canción del año, ventas, por "Tití me preguntó" en los Premios Billboard de la Música Latina, el jueves 5 de octubre de 2023, en Coral Gables, Florida. (Foto AP/Marta Lavandier) AP (Marta Lavandier/AP)

Bad Bunny y Peso Pluma fueron de los primeros galardonados el jueves por la noche en los Premios Billboard de la Música Latina.

El astro puertorriqueño se impuso en la categoría de canción del año, ventas por su éxito “Tití me preguntó”.

“Gracias a todas las personas que apoyaron este tema y el álbum ‘Un verano sin ti’”, dijo Bad Bunny. “Gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche también y apoyar la música latina”.

Más adelante, Bad Bunny llegó corriendo al escenario de tras bambalinas, en calcetines y ropa deportiva de algodón, para recibir el premio Global 200 artista latino del año.

“Me estaba cambiando para la presentación”, explicó sobre su inusual atuendo. Bad Bunny tendrá un número en vivo en los premios, después de cuatro años de ausencia, para el estreno mundial de un nuevo tema.

En el escenario preguntó cuál era el premio que se había ganado. A pesar de las prisas, el público lo ovacionó. “Gracias, yo hago música porque los amo y porque es mi pasión, así que gracias por aceptar lo que hago”, dijo al recibir su segundo galardón de la noche.

Peso Pluma y Eslabón Armado se impusieron en la categoría “Hot Latin Song” canción del año por “Ella baila sola”.

“¡Esto es para México!”, dijo el vocalista de Eslabón Armado, Pedro Tovar. “Muchas gracias a toda la gente por este gran premio”.

Otra de las primeras ganadoras fue Karol G, quien se llevó el premio de “Top Latin Album” del año por su popular “Mañana será bonito”.

“Yo creo que con los premios hoy si los recibo me emociono mucho, si no los recibo conozco maestros de la música que no tienen premios y son igual o más grandes de legendarios, pero este es especial porque premia mi álbum, la música que preparé para ustedes y que ustedes disfrutan, qué chimba ¡los amo mucho!”, dijo la estrella colombiana.

Justin Quiles y El Alfa estrenaron su canción “Fiesta loca” al comienzo de la ceremonia. La agrupación mexicana Calibre 50 interpretó “Borracho pero buen muchacho”. Myke Towers interpretó su éxito “Lala” así como “Borracho y loco” con Yandel.

Peso Pluma y Grupo Frontera también tendrán presentaciones en vivo durante la gala.

Karol G será honrada con el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza, Ivy Queen con el Premio Billboard ĺcono y Los Ángeles Azules con el Premio Billboard Trayectoria Artística.

La agrupación mexicana de cumbia también se presentará con Nicki Nicole, Ximena Sariñana y Sofía Reyes.

Myke Towers, Yandel, Marc Anthony, Tini, Chiquis y Feid son otros de los artistas confirmados con presentaciones en vivo en la ceremonia presentada por Jacky Bracamontes y Danilo Carrera.

Los premios se transmiten en vivo desde Coral Gables, Florida, por Telemundo y el canal de cable Universo, el servicio de streaming Peacock, la app de Telemundo, y por Telemundo Internacional en Latinoamérica y el Caribe.