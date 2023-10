Bolivia se refuerza con jugadores de la altura para enfrentar a Ecuador en La Paz

LA PAZ, Bolivia (AP) — Bolivia convocó a 27 jugadores, la mayoría de ellos habituados a jugar en la altura, para enfrentar a Ecuador en La Paz la próxima semana por la tercera fecha y a Paraguay en Asunción en la eliminatoria sudamericana al Mundial de fútbol 2026.

Tras el peor arranque en eliminatorias con dos goleadas en las primeras dos fechas, una de ellas en La Paz ante el campeón mundial Argentina, Bolivia buscará el próximo jueves reivindicarse, sumar sus primeros puntos y ponerse en carrera cuando enfrente a Ecuador, un rival habituado a jugar en la altura que además viene urgido de sumar. Los ecuatorianos sentirán la baja por lesión de su lateral izquierdo Pervis Estupiñán del Brighton inglés.

En la lista del técnico boliviano, el argentino Gustavo Costas, divulgada el viernes, destacan ocho jugadores de Bolívar de La Paz el club con más lauros en el fútbol local. Otros ocho jugadores son legionarios. Casi todos los convocados fueron llamados para las dos primeras fechas, esta vez el técnico convocó a otros cinco jugadores que no fueron incluidos en esas jornadas.

Los convocados por Costas comenzarán entrenamientos el lunes 9, pero buena parte del equipo entrenó en La Paz durante las dos semanas que estuvo paralizado el torneo profesional boliviano por denuncias de un supuesto arreglo de partidos que investiga la justicia.

Bolivia sufrió una goleada de 5-1 frente a Brasil en la primera fecha y Argentina ganó en La Paz por 3-0 en la segunda jornada, lo que profundizó la crisis del fútbol boliviano que ajuicio de dirigentes y jugadores ha tocado fondo. La única vez que Bolivia clasificó a un mundial fue en 1994 y desde entonces el fútbol está estancado.

Entre los jugadores que militan en Europa está el delantero Jaume Cuéllar del equipo B del Barcelona de España y los mediocampista Boris Céspedes del Yverdrón de Suiza y Danny Bejarano del Nea Salamina Famagusta de Chipre. El goleador boliviano Marcelo Martins con 36 años es uno de los más veteranos, milita en Independiente del valle de Ecuador.

Bolivia recibirá a Ecuador el 12 de octubre y el 17 visitará a Paraguay.

Plantel:

Arqueros: Carlos Lampe (Bolívar), Guillermo Viscarra (Strongest), Braulio Uraezaña (Blooming).

Defensores: Marcelo Suárez (Always Ready), Héctor Cuéllar (Always Ready) José Sagredo (Bolívar), Jesús Sagredo (Bolívar), Carlos Roca (Strongest), Jairo Quinteros (Bolívar), Diego Medina (Always Ready), Luis Haquin (Deportivo Cali de Colombia).

Volantes: Danny Bejarano (Nea Salamina Famagusta de Chipre), Gabriel Villamil (Bolívar), Ramiro Vaca (Bolívar), Leonel Justiniano (Bolívar), Rodrigo Ramallo (Aurora), Jaime Arrascaita (Strongest), Moisés Villarroel (Águilas Doradas de Colombia), Miguel Terceros (Santos de Brasil), Boris Céspedes (Yverdon FCF de Suiza).

Delanteros: Marcelo Martins (Independiente Del Valle de Ecuador), Víctor Abrego (Universitario), Henry Vaca (Maccabi Bnei Reineh de Israel), Jaume Cuéllar (Barcelona B de España), Bruno Miranda (Royal Pari), Jeyson Chura (Strongest), Lucas Chávez (Bolívar).